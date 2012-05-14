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สนุกกับเสียงเพลงได้ทุกที่
สนุกกับเสียงเพลงได้ในขณะเดินทาง ตัวเครื่องเปี่ยมสไตล์ พกพาได้และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย เครื่องเล่น CD Philips ใช้งานง่ายทำให้คุณเพลินเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ที่ต้องการ ให้ตัวเครื่องที่สวยงามทันสมัยและคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมสร้างความสนุกสนานให้กับคุณทุกย่างก้าว
สีขาว/ดำ
คุณสมบัติการเล่นเพลงที่ตั้งโปรแกรมไว้ช่วยให้คุณสนุกกับการฟังเพลงที่ชื่นชอบตามลำดับที่คุณต้องการ
เป็นที่ทราบกันดีว่า Philips ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบออดิโอชุดนี้จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงจากแผ่น CD, CD-R และ CD-RW แผ่น CD-RW (ใช้กับแผ่น CD-Rewritable ได้) หมายความว่าระบบออดิโอของคุณสามารถเล่นได้ทั้งแผ่น CD-Recordable (CD-R) และ CD-Rewritable (CD-RW) โดยแผ่น CD-R จะบันทึกได้ครั้งเดียวและเล่นกับเครื่องเล่น CD เครื่องใดก็ได้ ในขณะที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกและเขียนใหม่ได้หลายครั้ง และสามารถเล่นกับเครื่องเล่นที่ใช้แผ่น CD ดังกล่าวได้เท่านั้น
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
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3.7
จาก 5
27
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Keng_YewTham
14/05/2012
Singapore
GREAT SOUND FOR THE PRICE RANGE.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine
ZhiYanLi
06/03/2012
Singapore
Good sound system and can place it anywhere in the house even areas without electric plug as it can run on batteries!=)
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine
huinilim
18/11/2011
Singapore
Works well
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine