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ยกเลิกการผลิต

เครื่องเล่น CD

AZ202/73

3.7

| (27) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สนุกกับเสียงเพลงได้ทุกที่

สนุกกับเสียงเพลงได้ในขณะเดินทาง ตัวเครื่องเปี่ยมสไตล์ พกพาได้และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย เครื่องเล่น CD Philips ใช้งานง่ายทำให้คุณเพลินเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ที่ต้องการ ให้ตัวเครื่องที่สวยงามทันสมัยและคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมสร้างความสนุกสนานให้กับคุณทุกย่างก้าว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สนุกกับเสียงเพลงได้ทุกที่

  • สีขาว/ดำ

ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง

คุณสมบัติการเล่นเพลงที่ตั้งโปรแกรมไว้ช่วยให้คุณสนุกกับการฟังเพลงที่ชื่นชอบตามลำดับที่คุณต้องการ

เล่นแผ่น CD, CD-R และ CD-RW

เล่นแผ่น CD, CD-R และ CD-RW

เป็นที่ทราบกันดีว่า Philips ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบออดิโอชุดนี้จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงจากแผ่น CD, CD-R และ CD-RW แผ่น CD-RW (ใช้กับแผ่น CD-Rewritable ได้) หมายความว่าระบบออดิโอของคุณสามารถเล่นได้ทั้งแผ่น CD-Recordable (CD-R) และ CD-Rewritable (CD-RW) โดยแผ่น CD-R จะบันทึกได้ครั้งเดียวและเล่นกับเครื่องเล่น CD เครื่องใดก็ได้ ในขณะที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกและเขียนใหม่ได้หลายครั้ง และสามารถเล่นกับเครื่องเล่นที่ใช้แผ่น CD ดังกล่าวได้เท่านั้น

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.7

จาก 5

27

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1

14/05/2012

Singapore

Singapore

GREAT SOUND FOR THE PRICE RANGE.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine

06/03/2012

Singapore

Singapore

Good sound system and can place it anywhere in the house even areas without electric plug as it can run on batteries!=)

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine

18/11/2011

Singapore

Singapore

Works well

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ202 CD Soundmachine

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