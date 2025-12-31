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เครื่องเล่น CD

AZ382/12

เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาโดยไม่ต้องใช้หูฟัง เพียงเสียบ Philips CD Soundmachine เข้ากับช่องเสียบ USB Direct และเพลิดเพลินกับเพลงดิจิตอลที่โปรดปรานด้วยลำโพงอันทรงพลังได้ทุกที่ทุกเวลา

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เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัด

  • USB

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสำหรับเครื่องเล่นแบบพกพา

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า MP3 ให้คุณควบคุมการเล่นเพลง MP3 ผ่านระบบเสียงของคุณ เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับระบบเสียงผ่านแจ็คสายสัญญาณเข้าในตัว คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับสุดยอดคุณภาพเสียงได้ขณะเล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

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