รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
AZ382/12
เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่
หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาโดยไม่ต้องใช้หูฟัง เพียงเสียบ Philips CD Soundmachine เข้ากับช่องเสียบ USB Direct และเพลิดเพลินกับเพลงดิจิตอลที่โปรดปรานด้วยลำโพงอันทรงพลังได้ทุกที่ทุกเวลา
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
USB
การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า MP3 ให้คุณควบคุมการเล่นเพลง MP3 ผ่านระบบเสียงของคุณ เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับระบบเสียงผ่านแจ็คสายสัญญาณเข้าในตัว คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับสุดยอดคุณภาพเสียงได้ขณะเล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา
เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
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