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AZ5140/98
เครื่องเล่น VCD / MP3-CD
ด้วย AZ5140 คุณสามารถเล่น VCD ภาพยนตร์เรื่องโปรด, MP3-CD, เทปคาสเซ็ตต์ หรือเพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบผ่านลำโพงสเตอริโอที่ทรงพลังสองตัว
VCD
MP3
คาสเซ็ตต์
MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-3" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่ทำให้คุณภาพของเสียงเสียไป MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย
เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ
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