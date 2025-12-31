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CD Soundmachine

AZ5737/98

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์จากแผ่น DV, ภาพถ่าย และดนตรีที่คุณชื่นชอบ

เดี๋ยวนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรื่องโปรด เพลง และแม้แต่ภาพถ่ายได้จากจอโทรทัศน์ด้วยเครื่องเล่น DVD อเนกประสงค์นี้ ด้วยพลังเสียงสเตอริโอและเอฟเฟกต์เสียงจากลำโพง Bass Reflex ที่มีลำโพงเต็มช่วงเสียงขนาด 4 นิ้ว 2 ตัว

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เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์จากแผ่น DV, ภาพถ่าย และดนตรีที่คุณชื่นชอบ

  • DVD

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

ลำโพงทุกความถี่ 10.2 ซม. (4") เพื่อเสียงทรงพลัง

การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน

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