ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า

ยกเลิกการผลิต

DVD soundmachine

AZ5740/98

สนุกกับการรับชมภาพยนตร์จาก DVD, ฟังเพลงและดูภาพถ่าย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์, ฟังเพลงและแม้แต่การดูภาพถ่ายจากอุปกรณ์ USB แบบพกพาบนทีวีได้ด้วย Philips DVD Soundmachine ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจึงสามารถเล่น DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD, วิทยุและเทปคาสเซ็ตต์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สนุกกับการรับชมภาพยนตร์จาก DVD, ฟังเพลงและดูภาพถ่าย

  • DVD, CD, USB, FM

  • เทป

  • รีโมทคอนโทรล

  • 2W

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

เครื่องรับวิทยุ FM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

0

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี