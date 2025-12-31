รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
AZ5740/98
สนุกกับการรับชมภาพยนตร์จาก DVD, ฟังเพลงและดูภาพถ่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์, ฟังเพลงและแม้แต่การดูภาพถ่ายจากอุปกรณ์ USB แบบพกพาบนทีวีได้ด้วย Philips DVD Soundmachine ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจึงสามารถเล่น DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD, วิทยุและเทปคาสเซ็ตต์
DVD, CD, USB, FM
เทป
รีโมทคอนโทรล
2W
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
0
ความคิดเห็น