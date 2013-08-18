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เครื่องเล่น CD

AZ5741/98

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลงและภาพถ่าย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์, ฟังเพลงและแม้แต่การดูภาพถ่ายจากอุปกรณ์ USB แบบพกพาบนทีวีได้ด้วยเครื่อง Philips DVD Soundmachine AZ5741 ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจึงสามารถเล่น DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD และวิทยุ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลงและภาพถ่าย

  • DVD, CD, USB, FM

  • รีโมทคอนโทรล

  • 4W

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบายที่ปลายนิ้ว คุณเพียงแค่เอนกายและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

The features is good. The sound was nice. Perfect for home and office moderate usage.

The product is good for value. A perfect choice for my usage.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ5741 CD Soundmachine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ5741 CD Soundmachine

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล