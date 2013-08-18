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เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลงและภาพถ่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์, ฟังเพลงและแม้แต่การดูภาพถ่ายจากอุปกรณ์ USB แบบพกพาบนทีวีได้ด้วยเครื่อง Philips DVD Soundmachine AZ5741 ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจึงสามารถเล่น DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD และวิทยุ
DVD, CD, USB, FM
รีโมทคอนโทรล
4W
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบายที่ปลายนิ้ว คุณเพียงแค่เอนกายและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Satheesh
18/08/2013
Malaysia
The features is good. The sound was nice. Perfect for home and office moderate usage.
The product is good for value. A perfect choice for my usage.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ5741 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ5741 CD Soundmachine
ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล