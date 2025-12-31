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กาแฟ
ทุกรุ่น
Baristina พอร์ตาฟิลเตอร์
ใหม่
BAR310/80
ไม้แอช
ปรับแต่ง Baristina ของคุณด้วยด้ามจับหลากหลายสีหรือไม้แท้
เสร็จแล้ว? กดปุ่มเพื่อดันก้อนกาแฟออกและทิ้งกากกาแฟ ไม่ต้องเคาะ ไม่มีปัญหา
ระบบพิเศษของเราทำให้พอร์ตาฟิลเตอร์ควบคุมการชงกาแฟของคุณ
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ความคิดเห็น
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ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ หมายความว่าอย่างไร