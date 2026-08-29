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กาแฟ
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Baristina กล่องเก็บกากกาแฟ
ใหม่
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BAR313/00
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กล่องเก็บกากกาแฟของเราเป็นโซลูชั่นที่มีสไตล์ด้วยดีไซน์เรียบหรูเป็นเอกลักษณ์ของ Baristina และผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 62% ไม่ต้องเดินไปทิ้งถังขยะบ่อยๆ อีกต่อไป—เพียงแค่หยุด เปิด และทิ้งกากกาแฟที่ใช้แล้วลงในกล่อง
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