รับประกัน 2 ปีเต็ม
ใหม่
BAR313/60
ชง เก็บ ทำปุ๋ย เก็บก้อนกากกาแฟไว้ทำปุ๋ยอินทรีย์
ชงมากขึ้น ทำความสะอาดน้อยลง ล้างในเครื่องล้างจานได้
คู่ที่ลงตัว เข้าชุดกันหรือตัดกันอย่างโดดเด่น
กล่องเก็บกากกาแฟของเราเป็นตัวช่วยที่สะดวกสำหรับเก็บกากกาแฟที่ใช้แล้วก่อนนำไปทิ้งในถังขยะอินทรีย์ สามารถเก็บกากกาแฟได้สูงสุด 20 ก้อนในคราวเดียว
ให้เครื่องล้างจานจัดการกับความสกปรก กล่องเก็บกากกาแฟของเราล้างในเครื่องล้างจานได้ ช่วยให้คุณมีเวลาเพลิดเพลินกับกาแฟมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเลือกสีใดจากสองสีที่มี กล่องเก็บกากกาแฟจะช่วยเติมเต็มลุค Baristina ของคุณให้สมบูรณ์
ความคิดเห็น