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  • การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด

    Bodygroom series 3000 เครื่องเล็มขนตรงขาหนีบและตามตัวแบบกันน้ำ

    BG3005/15

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด

    เครื่องโกนหนวดซีรีส์ 3000 ออกแบบมาเพื่อการโกนที่ทั่วถึงและนุ่มนวลต่อผิว ใช้เครื่องโกนหนวดที่อ่อนโยนต่อผิวซึ่งมีเทคโนโลยีปรับตามส่วนโค้งเว้าแบบ 2D หรือเครื่องตัดเล็มหนวดด้วยการต่อเสียบหวีรองยาว 3 มม.

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,990.00

    Bodygroom series 3000 เครื่องเล็มขนตรงขาหนีบและตามตัวแบบกันน้ำ

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    การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด

    การปรับตามส่วนโค้งเว้าแบบ 2D พร้อมด้วยเทคโนโลยีปกป้องผิว

    • หวีรองแบบคลิกออน 1 เล่ม 3 มม.
    • เครื่องโกน 2D รับกับส่วนโค้งเว้า
    • ใช้งานแบบไร้สายได้นาน 40 นาที
    โกนขนปลอดภัยให้ผิวบอบบางรู้สึกสบาย

    โกนขนปลอดภัยให้ผิวบอบบางรู้สึกสบาย

    หัวโกนมีปลายโค้งมนจดสิทธิบัตรแล้ว ทั้งยังมีฟอยล์เพื่อผิวแพ้ง่าย ปกป้องผิวไม่ให้โดนบาดหรือระคายเคืองขณะโกน

    เครื่องเล็มขนและหวีรองสองทิศทางเพื่อเล็มขนรอบทิศ

    เครื่องเล็มขนและหวีรองสองทิศทางเพื่อเล็มขนรอบทิศ

    ตัดขนที่ขึ้นไม่ว่าทิศทางใดโดยใช้เครื่องเล็มขนและหวีรอง 3 มม. แบบสองทิศทาง แนะนำให้เล็มขนเบื้องต้นก่อนหากมีเส้นขนดกหนา

    เครื่องตกแต่งขนกันน้ำ 100%

    เครื่องตกแต่งขนกันน้ำ 100%

    เครื่องตกแต่งขนของคุณไม่ว่าแบบใช้งานเปียกหรือใช้งานแห้งก็กันน้ำได้เต็มรูปแบบ ฉะนั้นจึงสามารถใช้ในหรือนอกห้องน้ำก็ได้แถมยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วย ทั้งนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ตอนขนแห้งก่อนอาบน้ำ

    ใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 40 นาที

    ใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 40 นาที

    แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้กำลังแรงสูงเพื่อการใช้งานทั่วร่าง ใช้แบบไร้สายได้นาน 40 นาที

    ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มการควบคุมในการตกแต่งขน

    ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มการควบคุมในการตกแต่งขน

    เครื่องตกแต่งขนของคุณถือเคลื่อนย้ายง่าย พร้อมที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการตัดแต่งที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น

    เครื่องตกแต่งขนสร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานนานโดยไม่ต้องหยอดน้ำมัน

    เครื่องตกแต่งขนสร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานนานโดยไม่ต้องหยอดน้ำมัน

    ผลิตภัณฑ์ตกแต่งขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี โดยไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      หวีรอง
      หวีรองตามตัว 1 เล่ม (3 มม.)

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      ชาร์จเต็ม 8 ชั่วโมง
      เวลาในการใช้งาน
      40 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      Ni-MH

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ระบบตัด

      องค์ประกอบในการโกน
      ฟอยล์พร้อมเครื่องเล็มขนก่อนลงมือจริง
      นุ่มนวลต่อผิว
      • ระบบป้องกันผิวหนัง
      • ความรู้สึกสะบายในบริเวณที่อ่อนไหว
      การตั้งค่าความยาว
      การตั้งค่าความยาวคงที่ 1 ระดับ

    • ใช้งานง่าย

      ไม่ต้องบำรุงรักษา
      ไม่ต้องหยอดน้ำมัน
      เปียกและแห้ง
      กันน้ำได้และง่ายต่อการทำความสะอาด
      การใช้งาน
      ไม่ต้องใช้สาย
      รักษาระดับการตั้งค่าความยาว
      มี

    Badge-D2C

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