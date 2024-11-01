BG3005/15
การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด
เครื่องโกนหนวดซีรีส์ 3000 ออกแบบมาเพื่อการโกนที่ทั่วถึงและนุ่มนวลต่อผิว ใช้เครื่องโกนหนวดที่อ่อนโยนต่อผิวซึ่งมีเทคโนโลยีปรับตามส่วนโค้งเว้าแบบ 2D หรือเครื่องตัดเล็มหนวดด้วยการต่อเสียบหวีรองยาว 3 มม.ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หัวโกนมีปลายโค้งมนจดสิทธิบัตรแล้ว ทั้งยังมีฟอยล์เพื่อผิวแพ้ง่าย ปกป้องผิวไม่ให้โดนบาดหรือระคายเคืองขณะโกน
ตัดขนที่ขึ้นไม่ว่าทิศทางใดโดยใช้เครื่องเล็มขนและหวีรอง 3 มม. แบบสองทิศทาง แนะนำให้เล็มขนเบื้องต้นก่อนหากมีเส้นขนดกหนา
เครื่องตกแต่งขนของคุณไม่ว่าแบบใช้งานเปียกหรือใช้งานแห้งก็กันน้ำได้เต็มรูปแบบ ฉะนั้นจึงสามารถใช้ในหรือนอกห้องน้ำก็ได้แถมยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วย ทั้งนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ตอนขนแห้งก่อนอาบน้ำ
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้กำลังแรงสูงเพื่อการใช้งานทั่วร่าง ใช้แบบไร้สายได้นาน 40 นาที
เครื่องตกแต่งขนของคุณถือเคลื่อนย้ายง่าย พร้อมที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการตัดแต่งที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี โดยไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมัน
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ระบบตัด
ใช้งานง่าย
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