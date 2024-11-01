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  • การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด

    Bodygroom series 3000 เครื่องเล็มขนตรงขาหนีบและตามตัวแบบกันน้ำ

    BG3007/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด

    The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,990.00

    Bodygroom series 3000 เครื่องเล็มขนตรงขาหนีบและตามตัวแบบกันน้ำ

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    การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด

    การปรับตามส่วนโค้งเว้าแบบ 2D พร้อมด้วยเทคโนโลยีปกป้องผิว

    • หวีรองแบบคลิกออน 1 เล่ม 3 มม.
    • เครื่องโกน 2D รับกับส่วนโค้งเว้า
    • ใช้งานแบบไร้สายได้นาน 40 นาที
    โกนขนปลอดภัยให้ผิวบอบบางรู้สึกสบาย

    โกนขนปลอดภัยให้ผิวบอบบางรู้สึกสบาย

    หัวโกนมีปลายโค้งมนจดสิทธิบัตรแล้ว ทั้งยังมีฟอยล์เพื่อผิวแพ้ง่าย ปกป้องผิวไม่ให้โดนบาดหรือระคายเคืองขณะโกน

    เครื่องเล็มขนและหวีรองสองทิศทางเพื่อเล็มขนรอบทิศ

    เครื่องเล็มขนและหวีรองสองทิศทางเพื่อเล็มขนรอบทิศ

    ตัดขนที่ขึ้นไม่ว่าทิศทางใดโดยใช้เครื่องเล็มขนและหวีรอง 3 มม. แบบสองทิศทาง แนะนำให้เล็มขนเบื้องต้นก่อนหากมีเส้นขนดกหนา

    เครื่องตกแต่งขนกันน้ำ 100%

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    ใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 40 นาที

    ใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 40 นาที

    แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้กำลังแรงสูงเพื่อการใช้งานทั่วร่าง ใช้แบบไร้สายได้นาน 40 นาที

    ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มการควบคุมในการตกแต่งขน

    ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มการควบคุมในการตกแต่งขน

    เครื่องตกแต่งขนของคุณถือเคลื่อนย้ายง่าย พร้อมที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการตัดแต่งที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น

    เครื่องตกแต่งขนสร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานนานโดยไม่ต้องหยอดน้ำมัน

    เครื่องตกแต่งขนสร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานนานโดยไม่ต้องหยอดน้ำมัน

    ผลิตภัณฑ์ตกแต่งขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี โดยไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      หวีรอง
      หวีรองตามตัว 1 เล่ม (3 มม.)

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      ชาร์จเต็ม 8 ชั่วโมง
      ประเภทแบตเตอรี่
      Ni-MH
      เวลาในการใช้งาน
      40 นาที
      การใช้พลังงานสูงสุด
      5 W

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ระบบตัด

      องค์ประกอบในการโกน
      ฟอยล์พร้อมเครื่องเล็มขนก่อนลงมือจริง
      นุ่มนวลต่อผิว
      • ระบบป้องกันผิวหนัง
      • ความรู้สึกสะบายในบริเวณที่อ่อนไหว
      การตั้งค่าความยาว
      การตั้งค่าความยาวคงที่ 1 ระดับ

    • ใช้งานง่าย

      ไม่ต้องบำรุงรักษา
      ไม่ต้องหยอดน้ำมัน
      การชาร์จ
      การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      เปียกและแห้ง
      กันน้ำได้และง่ายต่อการทำความสะอาด
      การใช้งาน
      ไม่ต้องใช้สาย
      รักษาระดับการตั้งค่าความยาว
      มี

    Badge-D2C

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