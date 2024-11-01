BG3007/01
การตกแต่งเส้นขนบนร่างกายอย่างราบรื่น ปลอดภัยแม้เส้นขนใต้เข็มขัด
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หัวโกนมีปลายโค้งมนจดสิทธิบัตรแล้ว ทั้งยังมีฟอยล์เพื่อผิวแพ้ง่าย ปกป้องผิวไม่ให้โดนบาดหรือระคายเคืองขณะโกน
ตัดขนที่ขึ้นไม่ว่าทิศทางใดโดยใช้เครื่องเล็มขนและหวีรอง 3 มม. แบบสองทิศทาง แนะนำให้เล็มขนเบื้องต้นก่อนหากมีเส้นขนดกหนา
เครื่องตกแต่งขนของคุณไม่ว่าแบบใช้งานเปียกหรือใช้งานแห้งก็กันน้ำได้เต็มรูปแบบ ฉะนั้นจึงสามารถใช้ในหรือนอกห้องน้ำก็ได้แถมยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วย ทั้งนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ตอนขนแห้งก่อนอาบน้ำ
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้กำลังแรงสูงเพื่อการใช้งานทั่วร่าง ใช้แบบไร้สายได้นาน 40 นาที
เครื่องตกแต่งขนของคุณถือเคลื่อนย้ายง่าย พร้อมที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการตัดแต่งที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นให้มีอายุการใช้งานนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี โดยไม่จำเป็นต้องหยอดน้ำมัน
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ระบบตัด
ใช้งานง่าย
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