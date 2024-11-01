BG3470/15
การดูแลร่างกายอย่างง่ายดายและนุ่มนวล
สัมผัสประสบการณ์การดูแลขนตามร่างกายอย่างง่ายดาย พร้อมความสบายผิวที่เหนือระดับ ระบบโกนหนวด Triple Protect มอบการโกนที่เรียบเนียนแม้ในบริเวณผิวบอบบาง พร้อมด้วยหวีหนีบขนาด 2 มม. ที่ช่วยให้ได้ลุคที่ชัดเจนและดูเป็นระเบียบดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบการโกนแบบปกป้องสามชั้นมีปลายขาวไข่มุกเพื่อความสบายของผิวที่เหนือกว่า รูรูปเพชรเพื่อการสร้างโดมบนผิวที่ง่าย ขณที่ส่วนป้องกันจะช่วยลดความระคายเคืองของผิวเป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีการตัดของเราที่ตัดได้แนบสนิทเพียง 0.2 มม. ช่วยให้ประสบการณ์การโกนที่เนียนเรียบอย่างที่คุณต้องการ ฟอยล์การโกนรูปเพชรจะให้ผลการโกนที่ราบรื่น ให้ผิวที่มีความรู้สึกนุ่มนวลและสดชื่น
หวีสองทิศทางที่ให้ความยาวในการตัด 2 มม. ที่ช่วยให้ตัดได้ในทุกทิศทาง ช่วยให้ตัดได้ง่ายและมีประสิทธิภาพได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในส่วนที่ซ่อนเร้น
การกันน้ำ 100% คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่างกายทั้งเปียกและแห้งเพื่อความสบายตัว และสะดวกในทุกๆ ครั้งที่ใช้ แถมยังทำความสะอาดได้ง่าย
แบตเตอรี่ลิเธียมอันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 60 นาทีเพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง
สัญลักษณ์บอกระดับแบตเตอรี่จะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะต่ำ หมด ชาร์จเต็ม หรือว่ากำลังชาร์จ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป
ด้ามจับที่ใช้งานสะดวกช่วยให้จับและใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการโกนที่สมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ใช้งานง่าย
ข้อมูลสรุป
อุปกรณ์จัดแต่งทรง
หวี
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