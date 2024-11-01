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  • การดูแลร่างกายอย่างง่ายดายและนุ่มนวล การดูแลร่างกายอย่างง่ายดายและนุ่มนวล การดูแลร่างกายอย่างง่ายดายและนุ่มนวล

    Body Groomer 3000 Series มาพร้อมระบบโกนหนวด Triple Protect

    BG3470/15

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    การดูแลร่างกายอย่างง่ายดายและนุ่มนวล

    สัมผัสประสบการณ์การดูแลขนตามร่างกายอย่างง่ายดาย พร้อมความสบายผิวที่เหนือระดับ ระบบโกนหนวด Triple Protect มอบการโกนที่เรียบเนียนแม้ในบริเวณผิวบอบบาง พร้อมด้วยหวีหนีบขนาด 2 มม. ที่ช่วยให้ได้ลุคที่ชัดเจนและดูเป็นระเบียบ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,990.00

    Body Groomer 3000 Series มาพร้อมระบบโกนหนวด Triple Protect

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    การดูแลร่างกายอย่างง่ายดายและนุ่มนวล

    เพื่อการโกนที่ใกล้ชิดผิวหนังแต่ยังคงความสบาย

    • ระบบการโกนแบบปกป้องสามชั้น
    • ตัดได้แนบชิดผิว
    • หวีสางแบบสองทิศทาง
    • กันน้ำ 100%
    เทคโนโลยีการตัดจดสิทธิบัตรเพื่อให้อ่อนโยนต่อผิวพรรณ

    เทคโนโลยีการตัดจดสิทธิบัตรเพื่อให้อ่อนโยนต่อผิวพรรณ

    ระบบการโกนแบบปกป้องสามชั้นมีปลายขาวไข่มุกเพื่อความสบายของผิวที่เหนือกว่า รูรูปเพชรเพื่อการสร้างโดมบนผิวที่ง่าย ขณที่ส่วนป้องกันจะช่วยลดความระคายเคืองของผิวเป็นอย่างมาก

    โกนหนวดได้แนบสนิทชิดผิวเพียง 0.2 มม.

    โกนหนวดได้แนบสนิทชิดผิวเพียง 0.2 มม.

    เทคโนโลยีการตัดของเราที่ตัดได้แนบสนิทเพียง 0.2 มม. ช่วยให้ประสบการณ์การโกนที่เนียนเรียบอย่างที่คุณต้องการ ฟอยล์การโกนรูปเพชรจะให้ผลการโกนที่ราบรื่น ให้ผิวที่มีความรู้สึกนุ่มนวลและสดชื่น

    หวีรองแบบคลิกออนเพื่อการตัดเส้นขนได้จากทุกทิศทาง

    หวีรองแบบคลิกออนเพื่อการตัดเส้นขนได้จากทุกทิศทาง

    หวีสองทิศทางที่ให้ความยาวในการตัด 2 มม. ที่ช่วยให้ตัดได้ในทุกทิศทาง ช่วยให้ตัดได้ง่ายและมีประสิทธิภาพได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในส่วนที่ซ่อนเร้น

    กันน้ำ 100% เพื่อความสะดวกในการตัดแต่ง ไม่ว่าจะเปียกหรือแห้ง

    กันน้ำ 100% เพื่อความสะดวกในการตัดแต่ง ไม่ว่าจะเปียกหรือแห้ง

    การกันน้ำ 100% คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่างกายทั้งเปียกและแห้งเพื่อความสบายตัว และสะดวกในทุกๆ ครั้งที่ใช้ แถมยังทำความสะอาดได้ง่าย

    ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบ

    ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบ

    แบตเตอรี่ลิเธียมอันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 60 นาทีเพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง

    รู้สถานะการทำงานตลอดทุกการโกนและการตกแต่ง

    รู้สถานะการทำงานตลอดทุกการโกนและการตกแต่ง

    สัญลักษณ์บอกระดับแบตเตอรี่จะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะต่ำ หมด ชาร์จเต็ม หรือว่ากำลังชาร์จ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป

    เพื่อการควบคุมและความสะดวกที่เหนือกว่าขณะที่ตัด

    เพื่อการควบคุมและความสะดวกที่เหนือกว่าขณะที่ตัด

    ด้ามจับที่ใช้งานสะดวกช่วยให้จับและใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการโกนที่สมบูรณ์แบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      สะดวกสบาย
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • USB-A (ไม่รวมอะแดปเตอร์)

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      Lithium
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที
      การชาร์จ
      • 8 ชั่วโมง
      • การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      สถานะแบตเตอรี่
      สัญญาณแสดงการชาร์จ
      การใช้
      ไร้สาย

    • ดีไซน์

      การตกแต่ง
      สีเทากลาง
      ด้ามจับ
      ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน
      สูงสุด 5 ปี*

    • ใช้งานง่าย

      ไม่ต้องบำรุงรักษา
      ไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด
      กันน้ำ
      เปียกและแห้ง

    • ข้อมูลสรุป

      พื้นที่ส่วนตัว
      ตัวเครื่อง
      การแก้ปัญหา
      ตัดและโกน

    • อุปกรณ์จัดแต่งทรง

      ระบบการโกน
      ระบบการโกนแบบปกป้องสามชั้น

    • หวี

      ตัวเครื่อง
      2 มม.

    Badge-D2C

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