Tiện lúc đang cần 1 con sấy tóc đi du lịch cho gọn tiện nên ra đc điện máy được tư vấn con philips BHC 015.Thiết kế nhỏ gọn,gấp lại đc,3 chế độ sấy mà mình ưng nên em này mà thấy ko ông như mấy hãng khác mình có thử.Gia lúc mua đc khuyến mãi có hơn 300k. Philips có thương hiệu đó giờ nên nhà mình chỉ toàn sử dụng hàng của philips.