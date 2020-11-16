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ยกเลิกการผลิต

EssentialCareไดร์เป่าผม

BHC018/00

4.8

| (36) ตรวจดู | 97% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ

ไดร์เป่าผม Essential Care ของ Philips น่ารัก กะทัดรัด และเปี่ยมประสิทธิภาพ กำลังไฟ 1200W ช่วยให้คุณไดร์ผมได้อย่างอ่อนโยนและรวดเร็ว การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออนเพื่อความเรียบลื่นและเงางาม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ

  • 1200 วัตต์

  • กะทัดรัด

  • ไอออน

1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

ไดร์เป่าผมพลังแรง 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นเงางามเป็นประกาย เรียบ และไม่หยิกฟู

การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

การตั้งค่า ThermoProtect ให้อุณหภูมิการเป่าผมแห้งระดับสูง ในขณะที่ยังให้การปกป้องเพิ่มเติม การผสมผสานระหว่างแรงลมกับความร้อนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้โดยไม่ใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไป เพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมให้เงางาม แลดูสุขภาพดี

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.8

จาก 5

36

ตรวจดู

97%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
1

16/11/2020

Việt Nam

Việt Nam

Tôi rất thích sản phẩm này của philips .

Nó nhỏ gọn , rất tiện khi mang đi xa . Kiểu dáng nhỏ nhắn rất đẹp . Rất phù hợp vs nhu cầu của mình khi sử dụng .

ข้อดี

Nhỏ gọn , đẹp mắt ,

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EssentialCare BHC015/00 Máy sấy tóc

วันที่ใช้ 2020-05-16

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EssentialCare BHC015/00 Máy sấy tóc

วันที่ใช้ 2020-05-16

16/11/2020

Việt Nam

Việt Nam

Gọn, nhẹ

Sản phẩm gọn, nhẹ, có kèm sấy mát, giá hợp lý dễ mua. Đặc biệt gấp gọn được đi du lịch tiện đem theo

ข้อดี

Rẻ, gọn, bền

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EssentialCare BHC015/00 Máy sấy tóc

วันที่ใช้ 2019-10-16

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EssentialCare BHC015/00 Máy sấy tóc

วันที่ใช้ 2019-10-16

16/11/2020

Việt Nam

Việt Nam

Các tính năng rất tuyệt vơi

Tiện lúc đang cần 1 con sấy tóc đi du lịch cho gọn tiện nên ra đc điện máy được tư vấn con philips BHC 015.Thiết kế nhỏ gọn,gấp lại đc,3 chế độ sấy mà mình ưng nên em này mà thấy ko ông như mấy hãng khác mình có thử.Gia lúc mua đc khuyến mãi có hơn 300k. Philips có thương hiệu đó giờ nên nhà mình chỉ toàn sử dụng hàng của philips.

ข้อดี

Thiết kế gọn nhẹ,máy tuy nhỏ nhưng chạy êm ko ồn,bảo hành tận 2 năm.

ข้อเสีย

Màu sắc em này hơi khá chói nhưng thôi chất lượng ok là đc mầu sắc k quan trọng lắm.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EssentialCare BHC015/00 Máy sấy tóc

วันที่ใช้ 2019-10-15

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EssentialCare BHC015/00 Máy sấy tóc

วันที่ใช้ 2019-10-15

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี