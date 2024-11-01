DryCare Essential ไดร์เป่าผม
ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษเพื่อการเป่าผมแห้งได้ทุกวัน
ไดร์เป่าผมเครื่องนี้เก็บพลังลมสมบูรณ์ไว้ในกระเป๋าคุณ เพื่อให้คุณสร้างลุคที่ต้องการได้ทุกที่ ดูประโยชน์ทั้งหมด
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DryCare Essential ไดร์เป่าผม
ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษเพื่อการเป่าผมแห้งได้ทุกวัน
EssentialCare Ultra Compact
- กะทัดรัดเป็นพิเศษ
- 1200 วัตต์
- การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบ
สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด
สายยาว 1.8 ม.
1200W เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน
Philips EssentialCare Compact สร้างลมในระดับเหมาะสมและให้พลังลมอ่อนโยนสำหรับผลลัพธ์ที่สวยงามในทุกๆ วัน
ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย
เบาและใช้งานง่าย ทั้งยังเล็กพอจะเก็บได้แทบทุกที่ ไดร์เป่าผมเครื่องนี้มีการออกแบบที่ชาญฉลาดและทันสมัย
ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก
บริเวณข้อต่อของที่แขวนทำมาจากยาง ที่แขวนนี้ทำให้คุณจัดเก็บเครื่องได้ง่ายทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม
การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบเพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน
ไดร์เป่าผมแห้งมีการผสมผสานระหว่างความร้อน/ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 2 ระดับเพื่อทำให้การแต่งทรงของคุณทำได้รวดเร็วและสมบูรณ์แบบ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
น้ำหนักและขนาด
- ขนาดกล่อง A-box
-
556 x 283 x 264 มม.
- น้ำหนักกล่อง A-Box
-
526 ก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์
-
128 x 69 x 240 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมแพ็ค)
-
310 ก.
- น้ำหนักกล่อง F-Box
-
79 ก.
-
ข้อมูลทางเทคนิค
- ความยาวสายไฟ
-
1.8
ม.
- สี/การตกแต่ง
-
สีดำเงางาม
- กำลังไฟ
-
1200
วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า
-
220-240 V
- ขนาดวัตต์
-
1200
วัตต์
- ความถี่
-
50-60
เฮิร์ตซ์
- มอเตอร์
-
มอเตอร์ DC
-
คุณสมบัติ
- ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
-
ไม่มี
- ห่วงสำหรับแขวน
-
มี
- หัวเป่ากระจายลม
-
ไม่มี
- ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบ
-
ไม่มี
- กระเป๋าพกพา
-
ไม่มี
- การปรับสภาพด้วยไอออน
-
ไม่มี
- จำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อ
-
1
- หัวเป่า / หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวด
-
มี
- เซรามิค
-
ไม่มี
- ลมเป่าเย็น
-
ไม่มี
-
บริการ
- รับประกัน 2 ปี
-
มี
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