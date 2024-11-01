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  • ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษเพื่อการเป่าผมแห้งได้ทุกวัน ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษเพื่อการเป่าผมแห้งได้ทุกวัน ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษเพื่อการเป่าผมแห้งได้ทุกวัน

    DryCare Essential ไดร์เป่าผม

    BHD001/00

    ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษเพื่อการเป่าผมแห้งได้ทุกวัน

    ไดร์เป่าผมเครื่องนี้เก็บพลังลมสมบูรณ์ไว้ในกระเป๋าคุณ เพื่อให้คุณสร้างลุคที่ต้องการได้ทุกที่

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    DryCare Essential ไดร์เป่าผม

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    ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษเพื่อการเป่าผมแห้งได้ทุกวัน

    EssentialCare Ultra Compact

    • กะทัดรัดเป็นพิเศษ
    • 1200 วัตต์
    • การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบ
    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    สายยาว 1.8 ม.

    1200W เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    1200W เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    Philips EssentialCare Compact สร้างลมในระดับเหมาะสมและให้พลังลมอ่อนโยนสำหรับผลลัพธ์ที่สวยงามในทุกๆ วัน

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    เบาและใช้งานง่าย ทั้งยังเล็กพอจะเก็บได้แทบทุกที่ ไดร์เป่าผมเครื่องนี้มีการออกแบบที่ชาญฉลาดและทันสมัย

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    บริเวณข้อต่อของที่แขวนทำมาจากยาง ที่แขวนนี้ทำให้คุณจัดเก็บเครื่องได้ง่ายทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม

    การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบเพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบเพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    ไดร์เป่าผมแห้งมีการผสมผสานระหว่างความร้อน/ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 2 ระดับเพื่อทำให้การแต่งทรงของคุณทำได้รวดเร็วและสมบูรณ์แบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดกล่อง A-box
      556 x 283 x 264 มม.
      น้ำหนักกล่อง A-Box
      526 ก.
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      128 x 69 x 240 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมแพ็ค)
      310 ก.
      น้ำหนักกล่อง F-Box
      79 ก.

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      สี/การตกแต่ง
      สีดำเงางาม
      กำลังไฟ
      1200  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      ขนาดวัตต์
      1200  วัตต์
      ความถี่
      50-60  เฮิร์ตซ์
      มอเตอร์
      มอเตอร์ DC

    • คุณสมบัติ

      ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
      ไม่มี
      ห่วงสำหรับแขวน
      มี
      หัวเป่ากระจายลม
      ไม่มี
      ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบ
      ไม่มี
      กระเป๋าพกพา
      ไม่มี
      การปรับสภาพด้วยไอออน
      ไม่มี
      จำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อ
      1
      หัวเป่า / หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวด
      มี
      เซรามิค
      ไม่มี
      ลมเป่าเย็น
      ไม่มี

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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