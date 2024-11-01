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  • การเป่าผมอันรวดเร็วและทรงพลังเพื่อผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ การเป่าผมอันรวดเร็วและทรงพลังเพื่อผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ การเป่าผมอันรวดเร็วและทรงพลังเพื่อผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ

    DryCare ไดร์เป่าผมรุ่น Pro

    BHD274/00

    การเป่าผมอันรวดเร็วและทรงพลังเพื่อผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ

    ไดร์เป่าผม Philips Pro มีมอเตอร์ AC ระดับมืออาชีพที่สามารถสร้างความเร็วลมได้ถึง 130 กม./ชม.* เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ และยังมีคุณสมบัติการตั้งค่า ThermoProtect เพื่ออุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,590.00

    DryCare ไดร์เป่าผมรุ่น Pro

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    การเป่าผมอันรวดเร็วและทรงพลังเพื่อผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ

    • มอเตอร์ AC อันทรงพลัง
    • พลังเป่าแห้ง 2200 วัตต์
    • ความเร็วลมสูงสุดถึง 130 กม./ชม.*
    • ไอออน 2 เท่า** เพื่อผมเงางาม
    มอเตอร์ AC ทรงพลัง แห้งเร็ว

    มอเตอร์ AC ทรงพลัง แห้งเร็ว

    ไดร์เป่าผม Philips Pro มีมอเตอร์ AC ประสิทธิภาพสูงที่ถูกพัฒนามาเพื่อตลาดระดับมืออาชีพ ซึ่งสามารถสร้างความเร็วลมได้มากสูงสุดถึง 130 กม./ชม.* เพื่อผลลัพธ์อันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    พลังการเป่าผมแห้งประสิทธิภาพสูง 2200 วัตต์

    พลังการเป่าผมแห้งประสิทธิภาพสูง 2200 วัตต์

    ไดร์เป่าผมรุ่น Pro กำลังไฟ 2200 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วยการปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect) ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา

    ไอออน 2 เท่า** เพื่อผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ไอออน 2 เท่า** เพื่อผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้ผมเรียบ ไม่หยิกฟู และโดดเด่นเงางาม โดยการปล่อยประจุไอออนมาจากอุปกรณ์สร้างประจุไอออนขั้นสูงซึ่งปล่อยประจุไอออนมากกว่าถึง 2 เท่า** เมื่อเทียบกับอุปกรณ์สร้างประจุไอออนแบบมาตรฐาน ทำให้เส้นผมทุกเส้นได้รับการดูแลจากทุกมุม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมี ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์

    การตั้งค่าความร้อนและความเร็วหกระดับเพื่อการควบคุมแบบครบวงจร

    การตั้งค่าความร้อนและความเร็วหกระดับเพื่อการควบคุมแบบครบวงจร

    ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    หัวเป่าปากแคบ 9 มม. สำหรับลมเป่าเฉพาะที่ เพื่อทรงผมอันยอดเยี่ยม

    หัวเป่าปากแคบ 9 มม. สำหรับลมเป่าเฉพาะที่ เพื่อทรงผมอันยอดเยี่ยม

    หัวเป่าปากแคบ 9 มม. จะเน้นการเป่าของลมเพื่อการจัดแต่งทรงได้อย่างแม่นยำในบริเวณเฉพาะ เป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมในการแปรงผมพร้อมกับเป่าแห้งและจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่ากระจายลมขนาดใหญ่ เพื่อเส้นผมเป็นลอนและสปริงสวยยิ่งขึ้น

    หัวเป่ากระจายลมขนาดใหญ่ เพื่อเส้นผมเป็นลอนและสปริงสวยยิ่งขึ้น

    หัวเป่ากระจายลมช่วยกระจายลมให้สัมผัสเส้นผมอย่างทั่วถึง เพิ่มน้ำหนักและลดการชี้ฟูขณะเป่าผม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ถือหัวเป่ากระจายลมใกล้กับกระหม่อมและโคนผม ผิวสัมผัสแบบปุ่มขนาดเล็กของหัวเป่ากระจายลมช่วยเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหนา การสปริงตัวและให้ลอนผมเข้ารูป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบ
      9 มม.

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมแพ็ค)
      0.728 กก.
      น้ำหนักกล่อง F-Box
      1.061 กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      เอกสารประกอบ
      หัวเป่ากระจายลม

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220  V
      ความยาวสายไฟ
      2  ม.
      กำลังไฟ
      2200  วัตต์
      ความถี่
      50-60  เฮิร์ตซ์
      ขนาดวัตต์
      2200  วัตต์
      มอเตอร์
      AC
      สี / การตกแต่ง
      สีดำและม่วง
      ความเร็วการเป่าแห้ง
      สูงสุดถึง 130 กม./ชม.*

    • คุณสมบัติ

      ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
      ไม่มี
      ลมเป่าเย็น
      ใช่
      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว/ความร้อน
      6

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การดูแลเส้นผมด้วยไอออน
      ไอออน 2 เท่า
      การตั้งค่า ThermoProtect
      ใช่

    Badge-D2C

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    • ทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Philips ในเนเธอร์แลนด์ ปี 2018 โดยทดสอบโดยไม่ใช้หัวดูดและตั้งค่าที่ความเร็วระดับ 2 และความร้อนระดับ 2+
    • * ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการในประเทศจีนปี 2018 โดยเปรียบเทียบกับ Philips BHD176

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