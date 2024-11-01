BHD274/00
การเป่าผมอันรวดเร็วและทรงพลังเพื่อผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ
ไดร์เป่าผม Philips Pro มีมอเตอร์ AC ระดับมืออาชีพที่สามารถสร้างความเร็วลมได้ถึง 130 กม./ชม.* เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ และยังมีคุณสมบัติการตั้งค่า ThermoProtect เพื่ออุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไปดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไดร์เป่าผม Philips Pro มีมอเตอร์ AC ประสิทธิภาพสูงที่ถูกพัฒนามาเพื่อตลาดระดับมืออาชีพ ซึ่งสามารถสร้างความเร็วลมได้มากสูงสุดถึง 130 กม./ชม.* เพื่อผลลัพธ์อันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ไดร์เป่าผมรุ่น Pro กำลังไฟ 2200 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
การตั้งค่าอุณหภูมิด้วยการปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect) ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา
การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้ผมเรียบ ไม่หยิกฟู และโดดเด่นเงางาม โดยการปล่อยประจุไอออนมาจากอุปกรณ์สร้างประจุไอออนขั้นสูงซึ่งปล่อยประจุไอออนมากกว่าถึง 2 เท่า** เมื่อเทียบกับอุปกรณ์สร้างประจุไอออนแบบมาตรฐาน ทำให้เส้นผมทุกเส้นได้รับการดูแลจากทุกมุม
ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมี ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
หัวเป่าปากแคบ 9 มม. จะเน้นการเป่าของลมเพื่อการจัดแต่งทรงได้อย่างแม่นยำในบริเวณเฉพาะ เป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมในการแปรงผมพร้อมกับเป่าแห้งและจัดแต่งทรงผม
หัวเป่ากระจายลมช่วยกระจายลมให้สัมผัสเส้นผมอย่างทั่วถึง เพิ่มน้ำหนักและลดการชี้ฟูขณะเป่าผม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ถือหัวเป่ากระจายลมใกล้กับกระหม่อมและโคนผม ผิวสัมผัสแบบปุ่มขนาดเล็กของหัวเป่ากระจายลมช่วยเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหนา การสปริงตัวและให้ลอนผมเข้ารูป
เอกสารประกอบ
น้ำหนักและขนาด
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด