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  • การเป่าผมอันทรงพลังที่อุณหภูมิต่ำกว่า การเป่าผมอันทรงพลังที่อุณหภูมิต่ำกว่า การเป่าผมอันทรงพลังที่อุณหภูมิต่ำกว่า

    3000 Series เครื่องเป่าผม

    BHD300/10

    การเป่าผมอันทรงพลังที่อุณหภูมิต่ำกว่า

    อุปกรณ์เสริม ThermoProtect ที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์จะผสมผสานลมเป่าอุ่นและเย็นอันทรงพลังเพื่อการดูแลในทุกๆ วัน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,090.00

    3000 Series เครื่องเป่าผม

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    การเป่าผมอันทรงพลังที่อุณหภูมิต่ำกว่า

    พร้อมอุปกรณ์เสริม ThermoProtect

    • 1600W
    • อุปกรณ์เสริม ThermoProtect
    • ตั้งระดับความร้อนและแรงลมได้ 6 รูปแบบ
    พลังเป่าแห้ง 1600W

    พลังเป่าแห้ง 1600W

    ไดร์เป่าผมพลังแรง 1600 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูง เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

    อุปกรณ์เสริม ThermoProtect

    อุปกรณ์เสริม ThermoProtect

    อุปกรณ์เสริม ThermoProtect ที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์จะผสมผสานลมเป่าอุ่นและเย็นอันทรงพลังเพื่อการดูแลในทุกๆ วัน สามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 10°C ขณะที่คุณกำลังเป่าผมได้อย่างรวดเร็ว

    การตั้งค่าความเร็วและความร้อนสามระดับ

    การตั้งค่าความเร็วและความร้อนสามระดับ

    ไดร์เป่าผมแห้งมีการผสมผสานระหว่างความร้อน/ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 3 ระดับ ทำให้การแต่งทรงของคุณทำได้รวดเร็วและสมบูรณ์แบบ

    การตั้งค่าลมเย็นเพื่อแต่งทรงผมของคุณให้ดูดีอยู่เสมอ

    การตั้งค่าลมเย็นเพื่อแต่งทรงผมของคุณให้ดูดีอยู่เสมอ

    การตั้งค่าลมเย็นจะช่วยกระจายลมเย็นเพื่อแต่งทรงผมให้สวยงามและอยู่ทรงนาน

    หัวเป่าปากแคบเพื่อเก็บรายละเอียดการจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่าปากแคบเพื่อเก็บรายละเอียดการจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่าปากแคบจะเน้นที่การเป่าลมที่แม่นยำ เพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการจัดแต่งทรงผมของคุณได้อย่างรวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบ
      14 มม.
      อุปกรณ์เสริม ThermoProtect
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      ขนาดวัตต์
      1600  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      มอเตอร์
      DC
      โหมดปิดการใช้พลังงาน
      < 0.3 วัตต์

    • คุณสมบัติ

      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว/ความร้อน
      3
      การตั้งค่า
      การตั้งค่าลมเย็น

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect)
      มี

    Badge-D2C

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