BHD308/10
การเป่าผมอันทรงพลังที่อุณหภูมิต่ำกว่า
อุปกรณ์เสริม ThermoProtect ที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์จะผสมผสานลมเป่าอุ่นและเย็นอันทรงพลังเพื่อการดูแลในทุกๆ วันดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไดร์เป่าผมพลังแรง 1600 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูง เพื่อผมสวยทุกๆ วัน
อุปกรณ์เสริม ThermoProtect ที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์จะผสมผสานลมเป่าอุ่นและเย็นอันทรงพลังเพื่อการดูแลในทุกๆ วัน สามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 10°C ขณะที่คุณกำลังเป่าผมได้อย่างรวดเร็ว
การออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมด้วยด้ามจับพับเก็บได้ ทำให้ง่ายต่อการบรรจุ จัดเก็บ และพกพาไดร์เป่าผมไปกับคุณได้ทุกที่
ไดร์เป่าผมแห้งมีการผสมผสานระหว่างความร้อน/ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 3 ระดับ ทำให้การแต่งทรงของคุณทำได้รวดเร็วและสมบูรณ์แบบ
การตั้งค่าลมเย็นจะช่วยกระจายลมเย็นเพื่อแต่งทรงผมให้สวยงามและอยู่ทรงนาน
หัวเป่าปากแคบจะเน้นที่การเป่าลมที่แม่นยำ เพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการจัดแต่งทรงผมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
น้ำหนักและขนาด
เอกสารประกอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด