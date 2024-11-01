BHD500/00
เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน**
เทคโนโลยี ThermoShield ให้การปกป้องสูงสุดไม่ให้เกิดความเสียหายจากความร้อน โดยการควบคุมอุณหภูมิอากาศของไดร์เป่าผมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนเกินพิกัดจะเข้าไปปรับและควบคุมอุณหภูมิอากาศให้เหมาะสมที่สุด ปกป้องผมของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย** อันเนื่องจากความร้อนเกินพิกัด เพลิดเพลินกับประสบการณ์เป่าผมไร้กังวลด้วยเทคโนโลยี ThermoShield
ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2100 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรงลม ทำให้มีประสบการณ์เป่าผมและแต่งทรงที่ง่ายและรวดเร็ว
ระบบไอออนอันทรงพลังนี้จะสร้างไอออนได้ถึง 20 ล้านไอออน* ต่อการเป่าผม เพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมของคุณ คุณจึงมีความสุขกับเส้นผมที่เงางาม ไม่ชี้ฟู
เลือกระดับความร้อนและความเร็วที่เหมาะกับผมและสไตล์ของคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่าที่แตกต่างกันถึง 6 รูปแบบเพื่อให้ควบคุมการจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการจัดแต่งทรงผม
หัวเป่าปากแคบจะเน้นที่การเป่าลมที่แม่นยำ เพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการจัดแต่งทรงผมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เอกสารประกอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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