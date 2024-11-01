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  • เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน** เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน** เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน**

    5000 Series เครื่องเป่าผม

    BHD500/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน**

    เทคโนโลยี ThermoShield ให้การปกป้องสูงสุดไม่ให้เกิดความเสียหายจากความร้อน โดยการควบคุมอุณหภูมิอากาศของไดร์เป่าผมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,790.00

    5000 Series เครื่องเป่าผม

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    เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน**

    ด้วยเทคโนโลยี ThermoShield

    • กำลังไฟ 2100 วัตต์
    • เทคโนโลยี ThermoShield
    • ไอออน 2 เท่า*
    • ตั้งระดับความร้อนได้ 3 รูปแบบและแรงลม 6 รูปแบบ
    เทคโนโลยี ThermoShield เพื่อการปกป้องจากความร้อนสูงสุด

    เทคโนโลยี ThermoShield เพื่อการปกป้องจากความร้อนสูงสุด

    เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนเกินพิกัดจะเข้าไปปรับและควบคุมอุณหภูมิอากาศให้เหมาะสมที่สุด ปกป้องผมของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย** อันเนื่องจากความร้อนเกินพิกัด เพลิดเพลินกับประสบการณ์เป่าผมไร้กังวลด้วยเทคโนโลยี ThermoShield

    การเป่าผมเร็วให้ได้ผลอย่างมืออาชีพด้วยกำลังไฟ 2100 วัตต์

    การเป่าผมเร็วให้ได้ผลอย่างมืออาชีพด้วยกำลังไฟ 2100 วัตต์

    ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2100 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรงลม ทำให้มีประสบการณ์เป่าผมและแต่งทรงที่ง่ายและรวดเร็ว

    ดูแลเส้นผมด้วยพลังไอออน 2 เท่า* เพื่อให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ดูแลเส้นผมด้วยพลังไอออน 2 เท่า* เพื่อให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ระบบไอออนอันทรงพลังนี้จะสร้างไอออนได้ถึง 20 ล้านไอออน* ต่อการเป่าผม เพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมของคุณ คุณจึงมีความสุขกับเส้นผมที่เงางาม ไม่ชี้ฟู

    ควบคุมได้อย่างแม่นยำด้วยการตั้งค่าความเร็วและความร้อน 6 ระดับ

    ควบคุมได้อย่างแม่นยำด้วยการตั้งค่าความเร็วและความร้อน 6 ระดับ

    เลือกระดับความร้อนและความเร็วที่เหมาะกับผมและสไตล์ของคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่าที่แตกต่างกันถึง 6 รูปแบบเพื่อให้ควบคุมการจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่าปากแคบเพื่อเก็บรายละเอียดการจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่าปากแคบเพื่อเก็บรายละเอียดการจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่าปากแคบจะเน้นที่การเป่าลมที่แม่นยำ เพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการจัดแต่งทรงผมของคุณได้อย่างรวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบ
      14 มม.

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      ขนาดวัตต์
      2100  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      มอเตอร์
      DC
      สี / การตกแต่ง
      สีขาวและเมทัลลิก
      โหมดปิดการใช้พลังงาน
      < 0.3 วัตต์

    • คุณสมบัติ

      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว/ความร้อน
      6
      ลมเป่าเย็น
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      เทคโนโลยีไอออน
      ไอออน 2 เท่า*
      เทคโนโลยี ThermoShield
      มี

    Badge-D2C

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    • เทียบกับ BHD350 ในการตั้งค่าสูงสุด
    • การตั้งค่า * ThermoShield

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