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  • เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน** เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน** เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน**

    5000 Series เครื่องเป่าผม

    BHD510/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน**

    เทคโนโลยี ThermoShield ให้การปกป้องสูงสุดไม่ให้เกิดความเสียหายจากความร้อน โดยการควบคุมอุณหภูมิอากาศของไดร์เป่าผมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,190.00

    5000 Series เครื่องเป่าผม

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    เป่าแห้งฉับไวไร้ความเสียหายจากความร้อน**

    ด้วยเทคโนโลยี ThermoShield

    • 2300 วัตต์
    • เทคโนโลยี ThermoShield
    • ดูแลเส้นผมด้วยพลังไอออน 4 เท่า*
    • ตั้งระดับความร้อนได้ 3 รูปแบบและแรงลม 6 รูปแบบ
    เทคโนโลยี ThermoShield เพื่อการปกป้องจากความร้อนสูงสุด

    เทคโนโลยี ThermoShield เพื่อการปกป้องจากความร้อนสูงสุด

    เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนเกินพิกัดจะเข้าไปปรับและควบคุมอุณหภูมิอากาศให้เหมาะสมที่สุด ปกป้องผมของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย** อันเนื่องจากความร้อนเกินพิกัด เพลิดเพลินกับประสบการณ์เป่าผมไร้กังวลด้วยเทคโนโลยี ThermoShield

    เป่าแห้งเร็วขึ้น 20%*** ด้วยกระแสลมทรงพลัง 2300 วัตต์

    เป่าแห้งเร็วขึ้น 20%*** ด้วยกระแสลมทรงพลัง 2300 วัตต์

    กระแสลม 2300 วัตต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นทำให้เป่าผมแห้งเร็วขึ้น 20%** ทั้งยังปกป้องเส้นผมคุณไปในตัวด้วย

    มอเตอร์อันทรงพลังสร้างแรงลมได้มากถึง 110 กม./ชม.****

    มอเตอร์อันทรงพลังสร้างแรงลมได้มากถึง 110 กม./ชม.****

    ไดร์เป่าผมรุ่นนี้มีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อจำหน่ายในตลาดมืออาชีพ สร้างแรงลมได้่มากถึง 110 กม./ชม.**** เพื่อเป่าผมให้แห้งไวและจัดทรงได้ถูกใจ

    ดูแลเส้นผมด้วยพลังไอออน 4 เท่า* เพื่อให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ดูแลเส้นผมด้วยพลังไอออน 4 เท่า* เพื่อให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ระบบไอออนทรงพลังยิ่งยวดจะปล่อยประจุไอออนมากถึง 80 ล้านไอออนต่อช่วงการเป่าผม ทำให้ผมเงาวับไม่ชี้ฟู

    ควบคุมได้อย่างแม่นยำด้วยการตั้งค่าความเร็วและความร้อน 6 ระดับ

    ควบคุมได้อย่างแม่นยำด้วยการตั้งค่าความเร็วและความร้อน 6 ระดับ

    เลือกระดับความร้อนและความเร็วที่เหมาะกับผมและสไตล์ของคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่าที่แตกต่างกันถึง 6 รูปแบบเพื่อให้ควบคุมการจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่าปากแคบเพื่อเก็บรายละเอียดการจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่าปากแคบเพื่อเก็บรายละเอียดการจัดแต่งทรงผม

    หัวเป่าปากแคบจะเน้นที่การเป่าลมที่แม่นยำ เพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการจัดแต่งทรงผมของคุณได้อย่างรวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบ
      11 มม.
      หัวเป่ากระจายลม
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      ขนาดวัตต์
      2300  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      มอเตอร์
      DC
      สี / การตกแต่ง
      สีน้ำเงิน & เมทัลลิก
      โหมดปิดการใช้พลังงาน
      < 0.3 วัตต์

    • คุณสมบัติ

      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว/ความร้อน
      6
      ลมเป่าเย็น
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      เทคโนโลยีไอออน 4 เท่า
      *
      เทคโนโลยี ThermoShield
      มี

    Badge-D2C

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    • เทียบกับ BHD350 ในการตั้งค่าสูงสุด
    • การตั้งค่า * ThermoShield
    • * * เทียบกับไดร์พื้นฐานทั่วไป
    • * * * ทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Philips ด้วยหัวฉีดในการตั้งค่าสูงสุด

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