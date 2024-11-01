BHD628/00
การเป่าผมในแบบของคุณด้วย SenseIQ
ขอแนะนำไดร์เป่าผม Philips ที่มี SenseIQ ที่จะตรวจจับและปรับให้เข้ากับเส้นผมของคุณ ซึ่งจะปรับอุณหภูมิเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป และยังคงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมไว้อีกด้วย ทุกครั้งที่คุณเป่าผม เส้นผมของคุณจะรู้สึกได้ถึงความงามและได้รับการดูแลดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยี SenseIQ เพื่อประสบการณ์การเป่าผมแห้งในแบบที่คุณต้องการ การตรวจจับ เซนเซอร์อินฟราเรดของไดร์เป่าผมจะสแกนอุณหภูมิของเส้นผมอย่างต่อเนื่องเพื่อการปกป้องเฉพาะตัว ปรับให้เหมาะสม เซนเซอร์จะปรับอุณหภูมิสูงสุด 4,000 ครั้งต่อการเป่า*** เพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป ดูแล เทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานของเราช่วยปกป้องเส้นผมขณะที่เป่าผมแห้ง กักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมได้ถึง 90%**
ในขณะที่ไดร์เป่าผมรุ่นอื่นสามารถทำได้แค่วัดอุณหภูมิของลมเป่าได้เท่านั้น ไดร์เป่าผม Philips ที่มีเทคโนโลยี SenseIQ จะวัดอุณหภูมิของเส้นผมของคุณเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป มาพร้อมเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อประสบการณ์การเป่าผมแห้งที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ
ไดร์เป่าผมที่มี SenseIQ สามารถปรับอุณหภูมิของลมเป่าได้ถึง 4.000 ครั้งต่อการเป่าผม*** เพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป
SenseIQ ปรับแต่งประสบการณ์การเป่าผมแห้งให้กับคุณ ทุกครั้งที่คุณเป่าผม จะยังคงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้ถึง 90%** ซึ่งจำเป็นสำหรับผมที่เปล่งประกายมีสุขภาพดี
พัดลมและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบพลังลมอันทรงพลัง คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเป่าผมแห้งได้เร็วขึ้นถึง 20%*
โหมดตั้งค่าล่วงหน้าแบบความเร็ว 2 ระดับและการเป่าแห้ง 3 แบบที่เลือกได้อย่างง่ายดายด้วยแถบเลื่อนขึ้นลง เลือกโหมดของคุณ: โหมดอ่อนโยนเพื่อการดูแลเป็นพิเศษ โหมดเป่าแห้งสำหรับการใช้งานในทุกวัน และโหมดความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความร้อน SenseIQ จะเปิดใช้งานในโหมดนุ่มนวลและเป่าแห้งเพื่อประสบการณ์การเป่าผมแห้งในแบบที่คุณต้องการ
เพื่อผลลัพธ์การเป่าผมแห้งอย่างรวดเร็ว ให้ใช้หัวเป่าผมแห้งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ที่หมุนได้ 360 องศาเพื่อให้เซนเซอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่เข้มข้นยิ่งขึ้นและความดันอากาศที่สูงขึ้น เพื่อผลลัพธ์การเป่าผมแห้งที่สมบูรณ์แบบ
ช่องระบายอากาศขนาด 11 มม. ของหัวเป่าเพื่อให้กระแสลมที่เน้น สำหรับการจัดแต่งทรงได้อย่างแม่นยำในบริเวณเฉพาะ ปิดใช้งานโหมด SenseIQ เราขอแนะนำให้คุณใช้หัวเป่ากับโหมดความเร็วสูงและความเร็วระดับ 1 เพื่อล็อคสไตล์ของคุณ
ด้วยรูปทรงที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ของหัวเป่ากระจายลม ทำให้จัดแต่งผมลอนของคุณได้อย่างง่ายดายและไม่เปลืองแรง เลือกอุณหภูมิและความเร็วที่คุณต้องการเพื่อผมลอนที่มีน้ำหนักและมีขนาดเหมาะสม
ปล่อยไอออนมากกว่าถึง 2 เท่า**** เพื่อเส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู ประจุไอออนลบช่วยกำจัดไฟฟ้าสถิต ปรับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ และปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพื่อให้เส้นผมเรียบและเป็นประกายเงางาม
ออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อการใช้งานและการจัดเก็บที่สะดวกสบาย ซึ่งเบากว่าถึง 20%***** และง่ายต่อการจับถือ
เอกสารประกอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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