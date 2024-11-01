คำค้นหา

  • การเป่าผมในแบบของคุณด้วย SenseIQ การเป่าผมในแบบของคุณด้วย SenseIQ การเป่าผมในแบบของคุณด้วย SenseIQ

    Prestige เครื่องเป่าผม

    BHD628/00

    การเป่าผมในแบบของคุณด้วย SenseIQ

    ขอแนะนำไดร์เป่าผม Philips ที่มี SenseIQ ที่จะตรวจจับและปรับให้เข้ากับเส้นผมของคุณ ซึ่งจะปรับอุณหภูมิเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป และยังคงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมไว้อีกด้วย ทุกครั้งที่คุณเป่าผม เส้นผมของคุณจะรู้สึกได้ถึงความงามและได้รับการดูแล

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,090.00

    Prestige เครื่องเป่าผม

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ไดร์เป่าผม ทั้งหมด

    การเป่าผมในแบบของคุณด้วย SenseIQ

    เพื่อเส้นผมเงางาม ชุ่มชื้น และสุขภาพดี

    • เทคโนโลยีที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
    • เซนเซอร์อินฟราเรด
    • การเป่าผมอันทรงพลัง: เร็วขึ้น 20%*
    • กักเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง 90%**
    ประสบการณ์การเป่าผมแห้งในแบบของคุณ

    ประสบการณ์การเป่าผมแห้งในแบบของคุณ

    เทคโนโลยี SenseIQ เพื่อประสบการณ์การเป่าผมแห้งในแบบที่คุณต้องการ การตรวจจับ เซนเซอร์อินฟราเรดของไดร์เป่าผมจะสแกนอุณหภูมิของเส้นผมอย่างต่อเนื่องเพื่อการปกป้องเฉพาะตัว ปรับให้เหมาะสม เซนเซอร์จะปรับอุณหภูมิสูงสุด 4,000 ครั้งต่อการเป่า*** เพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป ดูแล เทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานของเราช่วยปกป้องเส้นผมขณะที่เป่าผมแห้ง กักเก็บความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมได้ถึง 90%**

    ตรวจจับอุณหภูมิของเส้นผม

    ตรวจจับอุณหภูมิของเส้นผม

    ในขณะที่ไดร์เป่าผมรุ่นอื่นสามารถทำได้แค่วัดอุณหภูมิของลมเป่าได้เท่านั้น ไดร์เป่าผม Philips ที่มีเทคโนโลยี SenseIQ จะวัดอุณหภูมิของเส้นผมของคุณเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป มาพร้อมเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อประสบการณ์การเป่าผมแห้งที่เหมาะสมกับเส้นผมของคุณ

    ปรับประสิทธิภาพการเป่าผมแห้ง

    ปรับประสิทธิภาพการเป่าผมแห้ง

    ไดร์เป่าผมที่มี SenseIQ สามารถปรับอุณหภูมิของลมเป่าได้ถึง 4.000 ครั้งต่อการเป่าผม*** เพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป

    ดูแลผมของเราโดยเฉพาะ

    ดูแลผมของเราโดยเฉพาะ

    SenseIQ ปรับแต่งประสบการณ์การเป่าผมแห้งให้กับคุณ ทุกครั้งที่คุณเป่าผม จะยังคงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้ถึง 90%** ซึ่งจำเป็นสำหรับผมที่เปล่งประกายมีสุขภาพดี

    พลังลมอันทรงพลัง: เร็วขึ้น 20%*

    พลังลมอันทรงพลัง: เร็วขึ้น 20%*

    พัดลมและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบพลังลมอันทรงพลัง คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเป่าผมแห้งได้เร็วขึ้นถึง 20%*

    โหมดการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการเป่าผมแห้ง

    โหมดการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการเป่าผมแห้ง

    โหมดตั้งค่าล่วงหน้าแบบความเร็ว 2 ระดับและการเป่าแห้ง 3 แบบที่เลือกได้อย่างง่ายดายด้วยแถบเลื่อนขึ้นลง เลือกโหมดของคุณ: โหมดอ่อนโยนเพื่อการดูแลเป็นพิเศษ โหมดเป่าแห้งสำหรับการใช้งานในทุกวัน และโหมดความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความร้อน SenseIQ จะเปิดใช้งานในโหมดนุ่มนวลและเป่าแห้งเพื่อประสบการณ์การเป่าผมแห้งในแบบที่คุณต้องการ

    หัวเป่าแห้ง

    หัวเป่าแห้ง

    เพื่อผลลัพธ์การเป่าผมแห้งอย่างรวดเร็ว ให้ใช้หัวเป่าผมแห้งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ที่หมุนได้ 360 องศาเพื่อให้เซนเซอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่เข้มข้นยิ่งขึ้นและความดันอากาศที่สูงขึ้น เพื่อผลลัพธ์การเป่าผมแห้งที่สมบูรณ์แบบ

    หัวเป่าปากแคบ

    หัวเป่าปากแคบ

    ช่องระบายอากาศขนาด 11 มม. ของหัวเป่าเพื่อให้กระแสลมที่เน้น สำหรับการจัดแต่งทรงได้อย่างแม่นยำในบริเวณเฉพาะ ปิดใช้งานโหมด SenseIQ เราขอแนะนำให้คุณใช้หัวเป่ากับโหมดความเร็วสูงและความเร็วระดับ 1 เพื่อล็อคสไตล์ของคุณ

    หัวเป่ากระจายลมเพิ่มวอลลุ่มผม

    หัวเป่ากระจายลมเพิ่มวอลลุ่มผม

    ด้วยรูปทรงที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ของหัวเป่ากระจายลม ทำให้จัดแต่งผมลอนของคุณได้อย่างง่ายดายและไม่เปลืองแรง เลือกอุณหภูมิและความเร็วที่คุณต้องการเพื่อผมลอนที่มีน้ำหนักและมีขนาดเหมาะสม

    การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน

    การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน

    ปล่อยไอออนมากกว่าถึง 2 เท่า**** เพื่อเส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู ประจุไอออนลบช่วยกำจัดไฟฟ้าสถิต ปรับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ และปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพื่อให้เส้นผมเรียบและเป็นประกายเงางาม

    รูปทรงเล็กกะทัดรัด

    รูปทรงเล็กกะทัดรัด

    ออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อการใช้งานและการจัดเก็บที่สะดวกสบาย ซึ่งเบากว่าถึง 20%***** และง่ายต่อการจับถือ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบ
      • หัวเป่าแห้ง
      • หัวเป่าปากแคบ: 11 มม.
      หัวเป่ากระจายลมสำหรับผมลอน
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความยาวสายไฟ
      2 ม.
      ขนาดวัตต์
      1800  วัตต์

    • คุณสมบัติ

      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      ลมเป่าเย็น
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การดูแลเส้นผมด้วยไอออน
      ไอออน 2 เท่า
      เทคโนโลยี SenseIQ
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เร็วกว่าเมื่อเทียบกับไดร์เป่าผม 1800W BHD004
    • ในโหมดนุ่มนวล หลังจากการเป่าผม 5 นาที
    • * * วัดจากการเป่าผมนานกว่า 10 นาที
    • * * * เทียบกับ HP8280
    • * * * * เทียบกับ HP8280 ที่ไม่มีสาย อุปกรณ์เสริม

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด