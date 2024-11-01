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  • เร็วขึ้น 20%* เบาขึ้น** ผมไม่เสียจากความร้อน******** เร็วขึ้น 20%* เบาขึ้น** ผมไม่เสียจากความร้อน******** เร็วขึ้น 20%* เบาขึ้น** ผมไม่เสียจากความร้อน********

    Hair Dryer ซีรีส์ 7000

    BHD720/10

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เร็วขึ้น 20%* เบาขึ้น** ผมไม่เสียจากความร้อน********

    เพลิดเพลินกับผลการเป่าผมที่รวดเร็วอย่างมืออาชีพด้วยไดร์เป่าผม Philips 7000 ซีรีส์ เทคโนโลยี ThermoShield Advanced จะอ่านค่าและควบคุมอุณหภูมิลมของไดร์เป่าผมในเชิงรุกเพื่อปกป้องไม่ให้ผมคุณเสียจากความร้อน*********

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,990.00

    Hair Dryer ซีรีส์ 7000

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    เร็วขึ้น 20%* เบาขึ้น** ผมไม่เสียจากความร้อน********

    ด้วยเทคโนโลยี ThermoShield Advanced

    • ThermoShield Advanced
    • น้ำไอออน ไอออนแร่ธาตุ ไอออน 8 เท่า
    • เร่งผมเงางาม 60%*********
    • เป่าผมแห้งเร็วขึ้น 4 นาที
    • แห้งเร็วขึ้น 20%** เทียบกับไดร์ 2300W
    เทคโนโลยี ThermoShield Advanced ปกป้องผมไม่ให้ร้อนเกินไป

    เทคโนโลยี ThermoShield Advanced ปกป้องผมไม่ให้ร้อนเกินไป

    ระบบเซ็นเซอร์คู่จะอ่านอุณหภูมิห้องต่อเนื่องและปรับอุณหภูมิเป่าแห้งเชิงรุก 24,000 ครั้งต่อการเป่าผมหนึ่งครั้ง ปกป้องผมไม่ให้ร้อนเกินไป ไม่ว่าในสภาพแวดล้อมไหนก็เพลิดเพลินกับการเป่าผมแห้งได้ในอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากขึ้น 25%*********

    ลมเป่าทรงพลังให้ผมแห้งเร็วขึ้น 30%****

    ลมเป่าทรงพลังให้ผมแห้งเร็วขึ้น 30%****

    นวัตกรรมใบพัดและตัวทำความร้อนที่ออกแบบโดยเฉพาะของเราเสกผมให้แห้งได้ในเวลาแค่ 4 นาที****

    น้ำไอออนนำความชุ่มชื้นสู่ผมของคุณ

    น้ำไอออนนำความชุ่มชื้นสู่ผมของคุณ

    เติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มดูสุขภาพดี เทคโนโลยีน้ำไอออนผลิตน้ำได้มากขึ้น 1,000 เท่าเทียบกับที่ไม่มีอุปกรณ์สร้างประจุ

    ไอออนแร่ธาตุปกป้องจากรังสี UV*****

    ไอออนแร่ธาตุปกป้องจากรังสี UV*****

    บำรุงผมให้นุ่มลื่นทำได้หลายทรง เทคโนโลยีไอออนแร่ธาตุปกป้องผิวผมเสียจากรังสี UV*****

    ระบบดูแลเส้นผมด้วยไอออนที่ใช้ไอออนมากขึ้น 8 เท่า******

    ระบบดูแลเส้นผมด้วยไอออนที่ใช้ไอออนมากขึ้น 8 เท่า******

    ไอออนจะเสริมให้เส้นผมเงาวับ จัดทรงเงางามไม่ชี้ฟู เราใช้ระบบดูแลเส้นผมด้วยไอออนทรงพลังที่ก่อไอออนสูงสุด 80 ล้านประจุในการเป่าผมแห้งแต่ละครั้ง******

    ตอนนี้เบาขึ้น 20% เพื่อความสบายในการจัดทรง**

    ตอนนี้เบาขึ้น 20% เพื่อความสบายในการจัดทรง**

    ไดร์เป่าผมตอนนี้ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้เบาขึ้น 20% คุณเลยทำตัวเก๋ๆ พร้อมรู้สึกสบายๆ ได้พร้อมกัน**

    โหมดร้อนและเย็นอัจฉริยะเพื่อผมเปล่งประกายขึ้นสูงสุด 60%*

    โหมดร้อนและเย็นอัจฉริยะเพื่อผมเปล่งประกายขึ้นสูงสุด 60%*

    ฟีเจอร์อัจฉริยะปรับสมดุลระหว่างอากาศร้อนและเย็นเพื่อช่วยเร่งให้ผมเงามันขึ้น* เทคโนโลยีจะตรวจจับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมเพื่อให้การเป่าผมแห้งสบายที่สุดตลอดทั้งปี

    ปรับความร้อนและความเร็วพัดลมได้ จัดได้ทุกทรงกับผมทุกแบบ

    ปรับความร้อนและความเร็วพัดลมได้ จัดได้ทุกทรงกับผมทุกแบบ

    คุมทรงได้ด้วยการตั้งค่าความร้อน 4 ระดับและความเร็วพัดลม 2 ระดับบนแผง LED ใช้งานง่าย ใช้ปุ่มลมเป่าเย็นเพื่อระเบิดแรงลมทรงพลัง ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีเพื่อแต่งทรงผมให้ฉกาจฉกรรจ์

    ใช้พลังงานน้อยลง 22% ในการแต่งทรงอย่างมีประสิทธิภาพ********

    ใช้พลังงานน้อยลง 22% ในการแต่งทรงอย่างมีประสิทธิภาพ********

    ไดร์เป่าผมใช้พลังงานน้อยลง 22% แต่เป่าผมแห้งและจัดทรงได้อย่างมืออาชีพ********

    เป่าผมแห้งเร็วกว่าไดร์เป่าผม 2300W 20%*

    เป่าผมแห้งเร็วกว่าไดร์เป่าผม 2300W 20%*

    ระบบเป่าผมแห้งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยปรับปรุงลมเป่า ความดันอากาศ และการถ่ายโอนความร้อนให้ดีขึ้น เพื่อให้ไดร์กะทัดรัดมากขึ้นและเบาขึ้นกว่าเดิม* ไดร์เป่าผม 1800W นี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าไดร์เป่าผม Philips 2300W

    หัวเป่าจัดทรงมีแม่เหล็กดึงดูด ติดได้ไม่ต้องออกแรง

    หัวเป่าจัดทรงมีแม่เหล็กดึงดูด ติดได้ไม่ต้องออกแรง

    เล็งลมร้อนตรงเข้าจุดที่ต้องการ หัวเป่าจัดทรงหัวบางจะมีแม่เหล็กดึงดูด ติดเป๊ะเข้าที่ ใช้เร่งเก็บรายละเอียดได้

    หัวเป่ากระจายลมที่หัวเป่าเป็นแม่เหล็ก

    หัวเป่ากระจายลมที่หัวเป่าเป็นแม่เหล็ก

    แต่งผมลอนคล่องด้วยหัวเป่ากระจายลมไม่ซ้ำทรงใคร ใช้เพลินไม่มีเครียด เพราะหัวต่อแม่เหล็กของเราคิดยังไงก็เข้าท่า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบ
      11 ม.
      เครื่องกระจายลมแม่เหล็ก
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ขนาดวัตต์
      1800 W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      มอเตอร์
      DC
      ความยาวสายเคเบิล
      1.8 ม.
      โหมดปิดการใช้พลังงาน
      < 0.3 วัตต์

    • คุณสมบัติ

      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      การตั้งค่าความเร็ว/ความร้อน
      8

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      เทคโนโลยีไอออน
      • ไอออน 8 เท่า
      • น้ำไอออน
      • ไอออนแร่ธาตุ

    Badge-D2C

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    • เทียบกับไดร์ Philips S5000 2300W
    • * เทียบกับ Philips MoistureProtect HP8280
    • * * อ้างอิงตามเวลาเป่าผมแห้งเฉลี่ย 4 นาที
    • * * * อิงตามผมของคนผิวขาวความยาวปานกลาง (40 ซม.) ในสภาพแวดล้อมแบบห้องปฏิบัติการ โดยตั้งความเร็วและความร้อนไว้สูงสุด ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป
    • * * * * ไอออนแร่ธาตุหลังสัมผัสรังสี UV 6 เดือน
    • * * * * * เทียบกับ HP8232/20 โดยปรับเป็นค่าสูงสุด
    • * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 ที่ปรับเป็นค่าสูงสุด
    • * * * * * * * การตั้งค่า Thermoshield Advance
    • * * * * * * * * เมื่อใช้โหมดร้อนและเย็นเทียบกับรอผมแห้งตามธรรมชาติ ทดสอบกับสถาบันทดสอบฝ่ายที่ 3 ใน USA

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