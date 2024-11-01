BHD720/10
เร็วขึ้น 20%* เบาขึ้น** ผมไม่เสียจากความร้อน********
เพลิดเพลินกับผลการเป่าผมที่รวดเร็วอย่างมืออาชีพด้วยไดร์เป่าผม Philips 7000 ซีรีส์ เทคโนโลยี ThermoShield Advanced จะอ่านค่าและควบคุมอุณหภูมิลมของไดร์เป่าผมในเชิงรุกเพื่อปกป้องไม่ให้ผมคุณเสียจากความร้อน*********ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบเซ็นเซอร์คู่จะอ่านอุณหภูมิห้องต่อเนื่องและปรับอุณหภูมิเป่าแห้งเชิงรุก 24,000 ครั้งต่อการเป่าผมหนึ่งครั้ง ปกป้องผมไม่ให้ร้อนเกินไป ไม่ว่าในสภาพแวดล้อมไหนก็เพลิดเพลินกับการเป่าผมแห้งได้ในอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากขึ้น 25%*********
นวัตกรรมใบพัดและตัวทำความร้อนที่ออกแบบโดยเฉพาะของเราเสกผมให้แห้งได้ในเวลาแค่ 4 นาที****
เติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มดูสุขภาพดี เทคโนโลยีน้ำไอออนผลิตน้ำได้มากขึ้น 1,000 เท่าเทียบกับที่ไม่มีอุปกรณ์สร้างประจุ
บำรุงผมให้นุ่มลื่นทำได้หลายทรง เทคโนโลยีไอออนแร่ธาตุปกป้องผิวผมเสียจากรังสี UV*****
ไอออนจะเสริมให้เส้นผมเงาวับ จัดทรงเงางามไม่ชี้ฟู เราใช้ระบบดูแลเส้นผมด้วยไอออนทรงพลังที่ก่อไอออนสูงสุด 80 ล้านประจุในการเป่าผมแห้งแต่ละครั้ง******
ไดร์เป่าผมตอนนี้ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้เบาขึ้น 20% คุณเลยทำตัวเก๋ๆ พร้อมรู้สึกสบายๆ ได้พร้อมกัน**
ฟีเจอร์อัจฉริยะปรับสมดุลระหว่างอากาศร้อนและเย็นเพื่อช่วยเร่งให้ผมเงามันขึ้น* เทคโนโลยีจะตรวจจับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมเพื่อให้การเป่าผมแห้งสบายที่สุดตลอดทั้งปี
คุมทรงได้ด้วยการตั้งค่าความร้อน 4 ระดับและความเร็วพัดลม 2 ระดับบนแผง LED ใช้งานง่าย ใช้ปุ่มลมเป่าเย็นเพื่อระเบิดแรงลมทรงพลัง ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีเพื่อแต่งทรงผมให้ฉกาจฉกรรจ์
ไดร์เป่าผมใช้พลังงานน้อยลง 22% แต่เป่าผมแห้งและจัดทรงได้อย่างมืออาชีพ********
ระบบเป่าผมแห้งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยปรับปรุงลมเป่า ความดันอากาศ และการถ่ายโอนความร้อนให้ดีขึ้น เพื่อให้ไดร์กะทัดรัดมากขึ้นและเบาขึ้นกว่าเดิม* ไดร์เป่าผม 1800W นี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าไดร์เป่าผม Philips 2300W
เล็งลมร้อนตรงเข้าจุดที่ต้องการ หัวเป่าจัดทรงหัวบางจะมีแม่เหล็กดึงดูด ติดเป๊ะเข้าที่ ใช้เร่งเก็บรายละเอียดได้
แต่งผมลอนคล่องด้วยหัวเป่ากระจายลมไม่ซ้ำทรงใคร ใช้เพลินไม่มีเครียด เพราะหัวต่อแม่เหล็กของเราคิดยังไงก็เข้าท่า
เอกสารประกอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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