BHD837/00
ไดร์เป่าผมที่เร็วที่สุดของเรา
ขอแนะนำเครื่องเป่าผม Philips 8000 Series เครื่องเป่าผมไอออนิกความเร็วสูงขนาดกะทัดรัดที่สุดของเรา ออกแบบมาเพื่อปกป้องเส้นผมจากความเสียหายจากความร้อนด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ThermoShield Advanced เพื่อให้ได้เส้นผมที่แข็งแรง เงางาม และชุ่มชื้นในเวลาอันรวดเร็วดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เป่าผมให้แห้งได้ในเวลาไม่กี่นาทีด้วยไดร์เป่าผมความเร็วสูงที่สุดเท่าที่เราเคยมี ที่มีความเร็วรอบสูงถึง 110,000 รอบต่อนาที มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงอันล้ำหน้าจะให้อากาศความเร็วสูงถึง 228 กม. (141 ไมล์) ต่อชั่วโมง เพื่อการจัดแต่งทรงผมที่รวดเร็ว!
ปกป้องไม่ให้ผมของคุณได้รับความเสียหายจากความร้อนและช่วยให้เส้นผมแข็งแรงตามธรรมชาติเต็ม 100%** ด้วยเทคโนโลยี ThermoShield Advanced ซึ่งจะมีเซนเซอร์ตรวจจับอุณภูมิแวดล้อม 200 ครั้งต่อนาที แล้วปรับความร้อนในการเป่าเพื่อปกป้องความแข็งแรงให้ผมของคุณ เพื่อให้ผมที่มีสุขภาพดีและความวางใจทุกครั้งที่เป่า
เทคโนโลยี Dual Aistream ที่มีเสถียรภาพสูงจะให้เส้นผมที่ลื่น เป็นประกาย ด้วยการดึงอากาศเข้ามาจากสองทางพร้อมกัน แล้วรวมเป็นกระแสอากาศแห้งอันทรงพลังกระแสเดียว – โดยมีผู้ใช้ถึง 94%*** บอกว่าผมของตนรู้สึกราบเรียบขึ้นหลังจากที่ใช้ไดร์เป่าผม Philips ซีรี่ส์ 8000
ดูแลหนังศีรษะและผมอันละเอียดอ่อนอย่างดียิ่งขึ้นด้วยโหมดอ่อนโยนของไดร์เป่าผมที่โปรแกรมมาเป็นพิเศษ ผู้ใช้ 97% **** บอกว่าไดร์เป่าผมช่วยดูแลหนังศีรษะอย่างอ่อนโยน
การดูแลด้วยไอออนจะให้ผมที่อ่อนนุ่ม มีสุขภาพดี ตั้งแต่โคนจนถึงปลาย ไดร์เป่าผมจะปล่อยมากถึง 200 ล้านไอออนลบและน้ำ***** เพื่อเพิ่มความเงางามด้วยความชื้นมากถึง 58%******
น้ำหนักเบาเพียง 395 กรัม,******* ไดร์เป่าผมความเร็วสูงน้ำหนักเบาของเรามีน้ำหนักมากกว่ากระป๋องน้ำอัดลมเพียงเล็กน้อย! ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่ายและพกพาได้สะดวกในการเดินทาง
ทำความสะอาดไดร์เป่าผมรุ่นนี้ได้อย่างง่ายดายเพียงเปิดใช้โหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ แล้วใบพัดของไดร์เป่าผมจะหมุนกลับทิศเพื่อเป่าฝุ่นออกมาจากตัวกรอง
ไดร์เป่าผม Philip ซีรีส์ 8000 นั้นใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 50%******** แต่ให้ประสิทธิภาพการเป่าที่ทรงพลังที่สุดในหมู่ไดร์เป่าผมความเร็วสูง Philips ทุกรุ่น ให้คุณจัดแต่งทรงผมของคุณอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด