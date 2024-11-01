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    Hair Dryer 8000 Series ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced

    BHD837/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ไดร์เป่าผมที่เร็วที่สุดของเรา

    ขอแนะนำเครื่องเป่าผม Philips 8000 Series เครื่องเป่าผมไอออนิกความเร็วสูงขนาดกะทัดรัดที่สุดของเรา ออกแบบมาเพื่อปกป้องเส้นผมจากความเสียหายจากความร้อนด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ThermoShield Advanced เพื่อให้ได้เส้นผมที่แข็งแรง เงางาม และชุ่มชื้นในเวลาอันรวดเร็ว

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿7,990.00

    Hair Dryer 8000 Series ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced

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    ไดร์เป่าผมที่เร็วที่สุดของเรา

    ปกป้องผมจากความร้อนเพื่อผมที่ชุ่มชื้น

    • เซนเซอร์ ThermoShield อันล้ำสมัย
    • มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงอันทรงพลัง
    • เทคโนโลยี Dual Airstream
    • โหมดอ่อนโยนเพื่อการดูแลหนังศีรษะ
    เป่าแห้งภายใน 3 นาที*

    เป่าแห้งภายใน 3 นาที*

    เป่าผมให้แห้งได้ในเวลาไม่กี่นาทีด้วยไดร์เป่าผมความเร็วสูงที่สุดเท่าที่เราเคยมี ที่มีความเร็วรอบสูงถึง 110,000 รอบต่อนาที มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงอันล้ำหน้าจะให้อากาศความเร็วสูงถึง 228 กม. (141 ไมล์) ต่อชั่วโมง เพื่อการจัดแต่งทรงผมที่รวดเร็ว!

    ปกป้องไม่ให้ผมของคุณได้รับความเสียหายจากความร้อน

    ปกป้องไม่ให้ผมของคุณได้รับความเสียหายจากความร้อน

    ปกป้องไม่ให้ผมของคุณได้รับความเสียหายจากความร้อนและช่วยให้เส้นผมแข็งแรงตามธรรมชาติเต็ม 100%** ด้วยเทคโนโลยี ThermoShield Advanced ซึ่งจะมีเซนเซอร์ตรวจจับอุณภูมิแวดล้อม 200 ครั้งต่อนาที แล้วปรับความร้อนในการเป่าเพื่อปกป้องความแข็งแรงให้ผมของคุณ เพื่อให้ผมที่มีสุขภาพดีและความวางใจทุกครั้งที่เป่า

    เพิ่มความเงางามและลดผมชี้ฟู

    เพิ่มความเงางามและลดผมชี้ฟู

    เทคโนโลยี Dual Aistream ที่มีเสถียรภาพสูงจะให้เส้นผมที่ลื่น เป็นประกาย ด้วยการดึงอากาศเข้ามาจากสองทางพร้อมกัน แล้วรวมเป็นกระแสอากาศแห้งอันทรงพลังกระแสเดียว – โดยมีผู้ใช้ถึง 94%*** บอกว่าผมของตนรู้สึกราบเรียบขึ้นหลังจากที่ใช้ไดร์เป่าผม Philips ซีรี่ส์ 8000

    ดูแลหนังศีรษะและผมอันละเอียดอ่อนได้ดียิ่งขึ้น

    ดูแลหนังศีรษะและผมอันละเอียดอ่อนได้ดียิ่งขึ้น

    ดูแลหนังศีรษะและผมอันละเอียดอ่อนอย่างดียิ่งขึ้นด้วยโหมดอ่อนโยนของไดร์เป่าผมที่โปรแกรมมาเป็นพิเศษ ผู้ใช้ 97% **** บอกว่าไดร์เป่าผมช่วยดูแลหนังศีรษะอย่างอ่อนโยน

    เปล่งประกายด้วยไอออนที่เพิ่มความชุ่มชื่น

    เปล่งประกายด้วยไอออนที่เพิ่มความชุ่มชื่น

    การดูแลด้วยไอออนจะให้ผมที่อ่อนนุ่ม มีสุขภาพดี ตั้งแต่โคนจนถึงปลาย ไดร์เป่าผมจะปล่อยมากถึง 200 ล้านไอออนลบและน้ำ***** เพื่อเพิ่มความเงางามด้วยความชื้นมากถึง 58%******

    ไดร์เป่าผมความเร็วสูงขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

    ไดร์เป่าผมความเร็วสูงขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

    น้ำหนักเบาเพียง 395 กรัม,******* ไดร์เป่าผมความเร็วสูงน้ำหนักเบาของเรามีน้ำหนักมากกว่ากระป๋องน้ำอัดลมเพียงเล็กน้อย! ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่ายและพกพาได้สะดวกในการเดินทาง

    บำรุงรักษาได้ง่ายด้วยโหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ

    บำรุงรักษาได้ง่ายด้วยโหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ

    ทำความสะอาดไดร์เป่าผมรุ่นนี้ได้อย่างง่ายดายเพียงเปิดใช้โหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ แล้วใบพัดของไดร์เป่าผมจะหมุนกลับทิศเพื่อเป่าฝุ่นออกมาจากตัวกรอง

    ใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 50%********

    ใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 50%********

    ไดร์เป่าผม Philip ซีรีส์ 8000 นั้นใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 50%******** แต่ให้ประสิทธิภาพการเป่าที่ทรงพลังที่สุดในหมู่ไดร์เป่าผมความเร็วสูง Philips ทุกรุ่น ให้คุณจัดแต่งทรงผมของคุณอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เอกสารประกอบ

      หัวเป่าปากแคบแม่เหล็ก 8 มม.
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      สี/การตกแต่ง
      Rose Champagne
      ความยาวสายไฟ
      2 ม.
      ขนาดวัตต์
      1400  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      มอเตอร์
      DC แบบไร้แปรง (110,000 RPM)
      น้ำหนัก
      395 ก.
      ความเร็วลมเฉลี่ย
      228 กม./ชม.

    • คุณสมบัติ

      การตั้งความเร็ว
      3
      การตั้งค่าอุณหภูมิ
      7 (45°C - 95°C, โหมดลมเป่าเย็น)
      โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
      • 4 (เร็ว, ThermoShield Advanced, ร้อน-เย็น, อ่อนโยน)
      • ฟังก์ชันหน่วยความจำที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่าที่ใช้งานล่าสุดเมื่อเปิดใช้งานไดร์เป่าผม
      โหมดทำความสะอาดอัตโนมัติ
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      ไอออน
      ไอออนลบและน้ำ

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ทดสอบกับเส้นผมของชาวผิวขาวยาว 30 ซม. โดยใช้ความร้อนและความเร็วสูงสุด
    • * ทดสอบที่โหมด Thermoshield เทียบกับอากาศแห้ง
    • ** ทดสอบกับผู้ใช้ 31 คนภายใต้โหมดร้อน/เย็น
    • *** ทดสอบกับผู้ใช้ 31 คนภายใต้โหมดร้อน/เย็น
    • **** ทดสอบภายใต้ความร้อนและความเร็วสูงสุด
    • ***** ทดสอบภายใต้โหมดร้อน/เย็นเทียบกับอากาศแห้ง
    • ****** ไม่มีสายและอุปกรณ์เสริม
    • ******* เทียบกับ Philips BHD530 ที่มี 2300W, **** ทดสอบภายใต้ความร้อนและความเร็วสูงสุด

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