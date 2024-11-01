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  • ผมตรงอย่างเป็นธรรมชาติใน 5 นาที* ผมตรงอย่างเป็นธรรมชาติใน 5 นาที* ผมตรงอย่างเป็นธรรมชาติใน 5 นาที*

    StyleCare Essential แปรงหวีร้อนยืดผมตรง

    BHH880/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ผมตรงอย่างเป็นธรรมชาติใน 5 นาที*

    เผยผมตรงสวยเป็นธรรมชาติในเวลาเพียง 5 นาที เทคโนโลยี ThermoProtect และการออกแบบขนแปรงของเราทำงานร่วมกันเพื่อให้ผมดูสุขภาพดีและไม่ชี้ฟู

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,690.00

    StyleCare Essential แปรงหวีร้อนยืดผมตรง

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    • แปรงขนาดใหญ่พิเศษ
    • เทคโนโลยี ThermoProtect
    • เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน
    เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน

    เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน

    เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีนเพื่อผมเงางาม เรียบลื่น ไม่ชี้ฟู

    เทคโนโลยี ThermoProtect

    เทคโนโลยี ThermoProtect

    เทคโนโลยี ThermoProtect รักษาระดับอุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วแปรงเพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินไป เพื่อเส้นผมดูได้รับการปกป้องและมีสุขภาพดี

    การตั้งค่าอุณหภูมิ 2 ระดับเพื่อให้เหมาะกับประเภทของเส้นผม

    การตั้งค่าอุณหภูมิ 2 ระดับเพื่อให้เหมาะกับประเภทของเส้นผม

    การตั้งค่าอุณหภูมิสองระดับ (170°C & 200°C) เพื่อให้เหมาะกับประเภทของเส้นผมที่สุด

    การออกแบบขนแปรง 3 แบบ

    การออกแบบขนแปรง 3 แบบ

    การออกแบบขนแปรง 3 แบบเพื่อคลายเส้นผมที่พันกันและยืดผมตรงอย่างหนุ่มนวล สามารถปกป้องหนังศีรษะของคุณจากความร้อน

    แปรงหวีทรงไม้พายขนาดใหญ่

    แปรงหวีทรงไม้พายขนาดใหญ่

    การออกแบบแปรงหวีทรงไม้พายเพื่อให้ยืดผมได้มากขึ้นในครั้งเดียว

    ร้อนเร็ว

    ร้อนเร็ว

    พร้อมใช้งานภายใน 50 วินาที

    สัญญาณไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน

    สัญญาณไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน

    ไฟ LED จะสว่างขึ้นเมื่อแปรงพร้อมใช้งานแล้ว

    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    สายยาว 1.8 ม.

    สายไฟแบบปรับหมุนได้

    สายไฟแบบปรับหมุนได้

    สายไฟปรับหมุนได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      แรงดันไฟฟ้า
      110-240  V
      ประเภทตัวทำความร้อน
      PTC
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.)
      ยาว 350 x กว้าง 75 x ลึก 48
      จำนวนขนแปรงทั้งหมด
      247
      ไฟ LED แสดงสถานะ
      สีขาว
      โหมดปิดการใช้พลังงาน
      < 0.5 W

    • คุณสมบัติ

      การตั้งค่าอุณหภูมิ
      • การตั้งค่า 2 ระดับ
      • 170°C และ 200°C
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      หลังจาก 60 นาที
      รูปทรงแปรง
      ไม้พาย
      พื้นที่สำหรับแปรง (มม.)
      ยาว 116 x กว้าง 60
      จำนวนขนแปรงอุ่น
      111

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ใช้งานง่าย

      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect)
      มี
      เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน
      มี

    Badge-D2C

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