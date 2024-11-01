StyleCare Essential แปรงหวีร้อนยืดผมตรง
ผมตรงอย่างเป็นธรรมชาติใน 5 นาที*
เผยผมตรงสวยเป็นธรรมชาติในเวลาเพียง 5 นาที เทคโนโลยี ThermoProtect และการออกแบบขนแปรงของเราทำงานร่วมกันเพื่อให้ผมดูสุขภาพดีและไม่ชี้ฟู ดูประโยชน์ทั้งหมด
ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,690.00
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
StyleCare Essential แปรงหวีร้อนยืดผมตรง
ผมตรงอย่างเป็นธรรมชาติใน 5 นาที*
ผมนุ่มสลวยเป็นเงางาม ไม่ชี้ฟู
- แปรงขนาดใหญ่พิเศษ
- เทคโนโลยี ThermoProtect
- เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน
เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน
เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีนเพื่อผมเงางาม เรียบลื่น ไม่ชี้ฟู
เทคโนโลยี ThermoProtect
เทคโนโลยี ThermoProtect รักษาระดับอุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วแปรงเพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินไป เพื่อเส้นผมดูได้รับการปกป้องและมีสุขภาพดี
การตั้งค่าอุณหภูมิ 2 ระดับเพื่อให้เหมาะกับประเภทของเส้นผม
การตั้งค่าอุณหภูมิสองระดับ (170°C & 200°C) เพื่อให้เหมาะกับประเภทของเส้นผมที่สุด
การออกแบบขนแปรง 3 แบบ
การออกแบบขนแปรง 3 แบบเพื่อคลายเส้นผมที่พันกันและยืดผมตรงอย่างหนุ่มนวล สามารถปกป้องหนังศีรษะของคุณจากความร้อน
แปรงหวีทรงไม้พายขนาดใหญ่
การออกแบบแปรงหวีทรงไม้พายเพื่อให้ยืดผมได้มากขึ้นในครั้งเดียว
ร้อนเร็ว
พร้อมใช้งานภายใน 50 วินาที
สัญญาณไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน
ไฟ LED จะสว่างขึ้นเมื่อแปรงพร้อมใช้งานแล้ว
สายไฟยาว 1.8 เมตรเพื่อความคล่องตัวสูงสุด
สายยาว 1.8 ม.
สายไฟแบบปรับหมุนได้
สายไฟปรับหมุนได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลทางเทคนิค
- ความยาวสายไฟ
-
1.8 ม.
- แรงดันไฟฟ้า
-
110-240
V
- ประเภทตัวทำความร้อน
-
PTC
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.)
-
ยาว 350 x กว้าง 75 x ลึก 48
- จำนวนขนแปรงทั้งหมด
-
247
- ไฟ LED แสดงสถานะ
-
สีขาว
- โหมดปิดการใช้พลังงาน
-
< 0.5 W
-
คุณสมบัติ
- การตั้งค่าอุณหภูมิ
-
-
การตั้งค่า 2 ระดับ
-
170°C และ 200°C
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
-
หลังจาก 60 นาที
- รูปทรงแปรง
-
ไม้พาย
- พื้นที่สำหรับแปรง (มม.)
-
ยาว 116 x กว้าง 60
- จำนวนขนแปรงอุ่น
-
111
-
บริการ
- รับประกัน 2 ปี
-
มี
-
ใช้งานง่าย
- ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
-
มี
- สายไฟแบบปรับหมุนได้
-
มี
-
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
- การปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect)
-
มี
- เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน
-
มี
- วัดจากผู้หญิง 33 คนที่มีผมยาวปานกลาง ทำการทดสอบที่ประเทศจีน
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