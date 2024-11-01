BT1233/14
ประสิทธิภาพคงที่ทนทาน
ที่กันขนนี้ออกแบบมาให้สามารถชาร์จกับสาย micro-USB ได้ทุกประเภท ใช้เวลาชาร์จ 8 ชั่วโมง สามารถใช้งาน 30 นาที ใบมีดสแตนเลสสตีลสามารถลับคมได้ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณกันขนได้อย่างไม่ยุ่งยากราวกับใช้ครั้งแรกดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใบมีดเหล็กแบบลับคมในตัวของที่กันหนวดเครา Philips 3000 มีความคมและมีประสิทธิภาพเหมือนใช้ครั้งแรก เพื่อให้การเล็มที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัย
ออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการระคายเคือง ใบมีดมีปลายมนเพื่อการสัมผัสกับผิวหนังที่นุ่มนวลขึ้น
ชาร์จเครื่องกันขนของคุณเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ด้วยสาย USB เพื่อการใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 30 นาที
ที่กันหนวดเครามาพร้อมกับสาย USB เพื่อการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่านได้ทุกอะแดปเตอร์ USB ที่โกนหนวดรุ่นนี้ไม่รวมอะแดปเตอร์ ( แนะนำอะแดปเตอร์รุ่น Philips HQ80/HQ87)
ไฟสีเขียวบนอะแดปเตอร์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่ออุปกรณ์ของคุณกำลังชาร์จ
ปุ่มเปิดปิดระบบล็อคสำหรับพกพาป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้ถูกเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถอดหัวโกนออกและใช้แปรงที่ให้มาแปรงขนที่ติดอยู่ออกเพื่อการทำความสะอาดแบบแห้งที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน
ที่เล็มขนแบบเร็วที่ถือและใช้งานได้สะดวก คุณจึงสามารถจัดการกับพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายขึ้น
ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องทาน้ำมัน และใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก
ใช้หวีขนาด 1-7 มม. เพื่อเล็มหนวดเครายาวของคุณ หวีขนาด 1 มม. เพื่อสร้างลุคที่ขนตอเป็นเวลา 3 วัน หรือใช้ที่กันจอนของคุณโดยไม่มีหวีเพื่อเล็มขนให้เป็นศูนย์
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ระบบตัด
ใช้งานง่าย
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด