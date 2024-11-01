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  • ประสิทธิภาพคงที่ทนทาน ประสิทธิภาพคงที่ทนทาน ประสิทธิภาพคงที่ทนทาน

    Beardtrimmer series 1000 เครื่องเล็มเครา

    BT1233/14

    ประสิทธิภาพคงที่ทนทาน

    ที่กันขนนี้ออกแบบมาให้สามารถชาร์จกับสาย micro-USB ได้ทุกประเภท ใช้เวลาชาร์จ 8 ชั่วโมง สามารถใช้งาน 30 นาที ใบมีดสแตนเลสสตีลสามารถลับคมได้ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณกันขนได้อย่างไม่ยุ่งยากราวกับใช้ครั้งแรก

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿990.00

    Beardtrimmer series 1000 เครื่องเล็มเครา

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    ประสิทธิภาพคงที่ทนทาน

    ใบมีดสแตนเลสสตีลลับคมในตัว

    • ใบมีดสแตนเลสสตีล
    • DuraPower ใช้งานแบบไร้สายนาน 30 นาที
    • การชาร์จ USB
    • หวีเคราปรับระดับได้
    การเล็มที่สมบูรณ์แบบแต่ปลอดภัย

    การเล็มที่สมบูรณ์แบบแต่ปลอดภัย

    ใบมีดเหล็กแบบลับคมในตัวของที่กันหนวดเครา Philips 3000 มีความคมและมีประสิทธิภาพเหมือนใช้ครั้งแรก เพื่อให้การเล็มที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัย

    ใบมีดที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อผิวเรียบเนียน

    ใบมีดที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อผิวเรียบเนียน

    ออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการระคายเคือง ใบมีดมีปลายมนเพื่อการสัมผัสกับผิวหนังที่นุ่มนวลขึ้น

    ใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 30 นาที หลังจากการชาร์จ 8 ชั่วโมง

    ใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 30 นาที หลังจากการชาร์จ 8 ชั่วโมง

    ชาร์จเครื่องกันขนของคุณเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ด้วยสาย USB เพื่อการใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 30 นาที

    การชาร์จด้วย USB เพื่อการใช้งานที่สะดวก

    การชาร์จด้วย USB เพื่อการใช้งานที่สะดวก

    ที่กันหนวดเครามาพร้อมกับสาย USB เพื่อการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่านได้ทุกอะแดปเตอร์ USB ที่โกนหนวดรุ่นนี้ไม่รวมอะแดปเตอร์ ( แนะนำอะแดปเตอร์รุ่น Philips HQ80/HQ87)

    แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเวลาชาร์จ

    แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเวลาชาร์จ

    ไฟสีเขียวบนอะแดปเตอร์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่ออุปกรณ์ของคุณกำลังชาร์จ

    ระบบล็อคสำหรับพกพาป้องกันเครื่องกันขนจากการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

    ระบบล็อคสำหรับพกพาป้องกันเครื่องกันขนจากการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

    ปุ่มเปิดปิดระบบล็อคสำหรับพกพาป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้ถูกเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

    หัวโกนแบบถอดออกได้เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย

    หัวโกนแบบถอดออกได้เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย

    ถอดหัวโกนออกและใช้แปรงที่ให้มาแปรงขนที่ติดอยู่ออกเพื่อการทำความสะอาดแบบแห้งที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน

    ถือง่าย

    ถือง่าย

    ที่เล็มขนแบบเร็วที่ถือและใช้งานได้สะดวก คุณจึงสามารถจัดการกับพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายขึ้น

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องทาน้ำมัน และใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก

    เลือกความยาวของเคราได้ตั้งแต่ 1-7 มม. หรือลุคเกลี้ยงเกลา

    ใช้หวีขนาด 1-7 มม. เพื่อเล็มหนวดเครายาวของคุณ หวีขนาด 1 มม. เพื่อสร้างลุคที่ขนตอเป็นเวลา 3 วัน หรือใช้ที่กันจอนของคุณโดยไม่มีหวีเพื่อเล็มขนให้เป็นศูนย์

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      หวีรอง
      • หวีรองโคนหนวด 1 เล่ม (1 มม.)
      • หวีรองเคราแบบปรับได้ 3-7 มม.

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      30 นาที
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V
      การชาร์จ
      • การชาร์จ USB
      • ชาร์จเต็ม 8 ชั่วโมง
      ประเภทแบตเตอรี่
      นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์
      อะแดปเตอร์
      ไม่รวม

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      ไม่ต้องหยอดน้ำมัน
      มี

    • ระบบตัด

      ความกว้างใบมีด
      32  มม.
      ระบบการโกน
      ใบมีดสแตนเลสสตีล
      ความแม่นยำ (ขนาดของขั้น)
      ประมาณ 1 มม.
      ฟันใบมีดไม่ข่วนผิวหนัง
      เพื่อความสบายยิ่งกว่า

    • ใช้งานง่าย

      จอแสดงผล
      สัญญาณแสดงการชาร์จ
      การทำความสะอาด
      การทำความสะอาดแบบแห้งด้วยแปรง
      การใช้งาน
      ไม่ต้องใช้สาย
      ระบบล็อกเพื่อการพกพา
      มี

    Badge-D2C

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