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  • เครา 3 วันก็โกนได้อย่างง่ายดาย เครา 3 วันก็โกนได้อย่างง่ายดาย เครา 3 วันก็โกนได้อย่างง่ายดาย

    Beardtrimmer series 3000 ที่กันหนวดเครา

    BT3206/14

    เครา 3 วันก็โกนได้อย่างง่ายดาย

    ที่กันขนนี้มีระบบ Lift & Trim อันล้ำหน้าที่จะดักเส้นขนที่แนบกับผิวเพื่อประสิทธิภาพ และผลลัพธ์การโกนที่เรียบเนียน ซึ่งทำให้คุณสามารถแต่งเคราของคุณให้เป็นความยาวแบบ 3 วัน เคราสั้น หรือเครายาวได้แบบที่คุณต้องการ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,590.00

    Beardtrimmer series 3000 ที่กันหนวดเครา

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    เครา 3 วันก็โกนได้อย่างง่ายดาย

    ระบบ Lift & Trim โกนได้เร็วขึ้น 30%*

    • การตั้งค่าความแม่นยำระดับ 1 มม.
    • ใบมีดสแตนเลสสตีล
    • ใช้งานไร้สาย 45 นาที/ชาร์จ 10 ชม.
    • ระบบ Lift & Trim
    เล็มขนให้เท่ากันและจับเส้นขนที่อยู่ต่ำได้

    เล็มขนให้เท่ากันและจับเส้นขนที่อยู่ต่ำได้

    ที่กันหนวดเคราของ Philips สมบูรณ์แบบสำหรับตอขน มีระบบ Lift & Trim ใหม่ของเรา: ระบบการเล็ม หวีที่ยกขึ้นและนำเส้นขนไปถึงระดับใบมีดเพื่อการเล็มที่สม่ำเสมอ

    การเล็มที่สมบูรณ์แบบแต่ปลอดภัย

    การเล็มที่สมบูรณ์แบบแต่ปลอดภัย

    ใบมีดเหล็กแบบลับคมในตัวของที่กันหนวดเครา Philips 3000 มีความคมและมีประสิทธิภาพเหมือนใช้ครั้งแรก เพื่อให้การเล็มที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัย

    ใบมีดที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อผิวเรียบเนียน

    ใบมีดที่อ่อนโยนต่อผิวเพื่อผิวเรียบเนียน

    ออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการระคายเคือง ใบมีดมีปลายมนเพื่อการสัมผัสกับผิวหนังที่นุ่มนวลขึ้น

    ปรับการตั้งค่าความยาวที่แตกต่างกัน

    ปรับการตั้งค่าความยาวที่แตกต่างกัน

    ที่กันหนวดเคราที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตัดให้ได้ความยาวที่คุณต้องการ เพียงหมุนวงล้อซูมไปที่การตั้งค่าความยาว 10 แบบระหว่าง 0.5 ถึง 10 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.

    ใช้งานโดยไม่ต้องใช้สายได้นานถึง 45 นาที

    ใช้งานโดยไม่ต้องใช้สายได้นานถึง 45 นาที

    ไม่ให้เส้นขนพันกันกับที่กันหนวดเคราของคุณ – การชาร์จ 10 ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง สามารถใช้งานตัดแต่งสูงสุด 45 นาที

    ดูแลรักษาง่าย

    ดูแลรักษาง่าย

    ถอดหัวโกนของที่กันหนวดเครา Philips ล้างออกด้วยน้ำก๊อกเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนนำกลับเข้าเครื่อง

    ถือง่าย

    ถือง่าย

    ที่เล็มขนแบบเร็วที่ถือและใช้งานได้สะดวก คุณจึงสามารถจัดการกับพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายขึ้น

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    รับประกันการคุ้มครองการซื้อ

    ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องทาน้ำมัน และใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก

    แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเวลาชาร์จ

    ไฟสีเขียวบนอะแดปเตอร์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่ออุปกรณ์ของคุณกำลังชาร์จ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • จัดแต่งทรงในแบบที่คุณต้องการ

      จำนวนการตั้งค่าความยาว
      การตั้งค่าความยาวในตัว 10 ระดับ

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      หวีรอง
      ระบบ Lift & Trim

    • กำลังไฟ

      เวลาในการใช้งาน
      45 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      NiMH
      การชาร์จ
      ชาร์จไฟจนเต็ม 10 ชั่วโมง
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      100-240 V

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี
      ไม่ต้องหยอดน้ำมัน
      ใช่

    • ระบบตัด

      ระบบการโกน
      ใบมีดสแตนเลสสตีล
      ความกว้างใบมีด
      32  มม.
      การตั้งค่าช่วงความยาว
      0.5 ถึง 10 มม.
      ความแม่นยำ (ขนาดของขั้น)
      ประมาณ 1 มม.
      ฟันใบมีดไม่ข่วนผิวหนัง
      เพื่อความสบายยิ่งกว่า

    • ใช้งานง่าย

      จอแสดงผล
      ไฟแสดงการชาร์จบนอะแดปเตอร์
      การทำความสะอาด
      อุปกรณ์เสริมแบบล้างได้
      ที่หมุนตั้งค่าแบบซูม
      ปรับการตั้งค่าความยาวได้อย่างง่ายดาย
      การใช้งาน
      ไม่ต้องใช้สาย

    Badge-D2C

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    • ระบบ Lift & Trim โกนได้เร็วขึ้น 30% เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ Philips รุ่นก่อน

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