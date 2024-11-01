BT3206/14
เครา 3 วันก็โกนได้อย่างง่ายดาย
ที่กันขนนี้มีระบบ Lift & Trim อันล้ำหน้าที่จะดักเส้นขนที่แนบกับผิวเพื่อประสิทธิภาพ และผลลัพธ์การโกนที่เรียบเนียน ซึ่งทำให้คุณสามารถแต่งเคราของคุณให้เป็นความยาวแบบ 3 วัน เคราสั้น หรือเครายาวได้แบบที่คุณต้องการดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ที่กันหนวดเคราของ Philips สมบูรณ์แบบสำหรับตอขน มีระบบ Lift & Trim ใหม่ของเรา: ระบบการเล็ม หวีที่ยกขึ้นและนำเส้นขนไปถึงระดับใบมีดเพื่อการเล็มที่สม่ำเสมอ
ใบมีดเหล็กแบบลับคมในตัวของที่กันหนวดเครา Philips 3000 มีความคมและมีประสิทธิภาพเหมือนใช้ครั้งแรก เพื่อให้การเล็มที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัย
ออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการระคายเคือง ใบมีดมีปลายมนเพื่อการสัมผัสกับผิวหนังที่นุ่มนวลขึ้น
ที่กันหนวดเคราที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตัดให้ได้ความยาวที่คุณต้องการ เพียงหมุนวงล้อซูมไปที่การตั้งค่าความยาว 10 แบบระหว่าง 0.5 ถึง 10 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
ไม่ให้เส้นขนพันกันกับที่กันหนวดเคราของคุณ – การชาร์จ 10 ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง สามารถใช้งานตัดแต่งสูงสุด 45 นาที
ถอดหัวโกนของที่กันหนวดเครา Philips ล้างออกด้วยน้ำก๊อกเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย จากนั้นเช็ดให้แห้งก่อนนำกลับเข้าเครื่อง
ที่เล็มขนแบบเร็วที่ถือและใช้งานได้สะดวก คุณจึงสามารถจัดการกับพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายขึ้น
ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งเส้นขนทั้งหมดของเราสร้างขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องทาน้ำมัน และใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก
ไฟสีเขียวบนอะแดปเตอร์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่ออุปกรณ์ของคุณกำลังชาร์จ
จัดแต่งทรงในแบบที่คุณต้องการ
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ระบบตัด
ใช้งานง่าย
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