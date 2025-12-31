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กล้องบันทึกวิดีโอ HD

CAM300WH/00

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

บันทึกวิดีโอและภาพถ่าย Full HD ได้อย่างสะดวกฉับไวด้วยกล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล ESee CAM300 หน้าจอสัมผัสขนาด 3” ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานได้อย่างใจนึก คุณสมบัติการแก้ไขภาพทันทีและตัวอย่างสั้น (Quick impression) ช่วยให้คุณแบ่งปันภาพที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจบนโทรทัศน์และออนไลน์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยการควบคุมบนหน้าจอสัมผัส

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษของแบตเตอรี่ให้คุณบันทึกได้มากยิ่งขึ้น

ความละเอียดมากถึง 12 เมกะพิกเซล สำหรับภาพถ่ายคุณภาพสูง

ความละเอียดมากถึง 12 เมกะพิกเซล สำหรับภาพถ่ายคุณภาพสูง

ดื่มด่ำกับความทรงจำด้วยวิดีโอแบบ Full HD

ดื่มด่ำกับความทรงจำด้วยวิดีโอแบบ Full HD

จับภาพและเพลิดเพลินไปกับวิดีโอความละเอียดสูงที่สมบูรณ์แบบ (Full HD 1080p) "1080" หมายถึงความละเอียดของจอภาพ ในแง่ของจำนวนเส้นภาพแนวนอนบนหน้าจอ “p” หมายถึง Progressive Scan หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอ 1080p ให้คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สามารถพบได้ในโทรศัพท์มือถือและกล้องดิจิตอลทั่วไป นอกจากนี้ กล้องบันทึกวิดีโอยังใช้รูปแบบวิดีโอเดียวกันกับเครื่องเล่นและดิสก์ Blu-ray ซึ่งก็คือ H.264 รูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงนี้จะทำให้ได้คุณภาพภาพ HD ที่เป็นหนึ่ง เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำกับความทรงจำที่กระจ่างชัดดุจคริสตัลในวิดีโอ

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