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CAM300WH/00
การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย
บันทึกวิดีโอและภาพถ่าย Full HD ได้อย่างสะดวกฉับไวด้วยกล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล ESee CAM300 หน้าจอสัมผัสขนาด 3” ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานได้อย่างใจนึก คุณสมบัติการแก้ไขภาพทันทีและตัวอย่างสั้น (Quick impression) ช่วยให้คุณแบ่งปันภาพที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจบนโทรทัศน์และออนไลน์
จับภาพและเพลิดเพลินไปกับวิดีโอความละเอียดสูงที่สมบูรณ์แบบ (Full HD 1080p) "1080" หมายถึงความละเอียดของจอภาพ ในแง่ของจำนวนเส้นภาพแนวนอนบนหน้าจอ “p” หมายถึง Progressive Scan หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอ 1080p ให้คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สามารถพบได้ในโทรศัพท์มือถือและกล้องดิจิตอลทั่วไป นอกจากนี้ กล้องบันทึกวิดีโอยังใช้รูปแบบวิดีโอเดียวกันกับเครื่องเล่นและดิสก์ Blu-ray ซึ่งก็คือ H.264 รูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงนี้จะทำให้ได้คุณภาพภาพ HD ที่เป็นหนึ่ง เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำกับความทรงจำที่กระจ่างชัดดุจคริสตัลในวิดีโอ
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