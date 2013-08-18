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ยกเลิกการผลิต
CED1700/00
เพลิดเพลินไปกับเพลงและวิดีโออย่างราบรื่นไม่ติดขัดในระหว่างเดินทาง
Philips CED1700 พร้อมด้วยจอแสดงผล WVGA (800x480 พิกเซล) ขนาด 17.8 ซม./7" สำหรับการเล่นวิดีโอและภาพนิ่ง เป็นระบบความบันเทิงระดับสุดยอดสำหรับรถยนต์ของคุณ เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเสียงเพลงจากแหล่งต่างๆ และสามารถรับสายเรียกเข้าไปพร้อมกันด้วยเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
17.8 ซม. (7")
Bluetooth
DVD
ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย
เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
hoots
18/08/2013
Malaysia
I am satisfied of my purchase.
I have been using this product since 2011. dxx love it.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CED1700 Car audio video system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CED1700 Car audio video system