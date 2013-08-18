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ระบบวิดีโอในรถยนต์

CED1700/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพลิดเพลินไปกับเพลงและวิดีโออย่างราบรื่นไม่ติดขัดในระหว่างเดินทาง

Philips CED1700 พร้อมด้วยจอแสดงผล WVGA (800x480 พิกเซล) ขนาด 17.8 ซม./7" สำหรับการเล่นวิดีโอและภาพนิ่ง เป็นระบบความบันเทิงระดับสุดยอดสำหรับรถยนต์ของคุณ เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเสียงเพลงจากแหล่งต่างๆ และสามารถรับสายเรียกเข้าไปพร้อมกันด้วยเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพลิดเพลินไปกับเพลงและวิดีโออย่างราบรื่นไม่ติดขัดในระหว่างเดินทาง

  • 17.8 ซม. (7")

  • Bluetooth

  • DVD

โหมดกล้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โหมดกล้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

I am satisfied of my purchase.

I have been using this product since 2011. dxx love it.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CED1700 Car audio video system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CED1700 Car audio video system

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