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CED228 Car entertainment system

CED228/98

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Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา

แผงด้านหน้ามีฝาปิดแบบถอดออกได้ สำหรับการป้องกันขโมย

แผงด้านหน้ามีฝาปิดแบบถอดออกได้ สำหรับการป้องกันขโมย

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

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