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ยกเลิกการผลิต
CED229/98
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลงและรูปภาพบนท้องถนนด้วย Philips CED229 ที่มีจอแสดงผลด้านหน้าสามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการขโมยและปิดหน้าจอเพื่อความปลอดภัย ทั้งยังมีการป้องกันการสะดุดเพื่อความเพลินเพลินได้อย่างราบรื่น
ไวด์สกรีน 7.6 ซม. (3")
DVD
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่นดิสก์ DVD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่นดิสก์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW และ (S)VCD ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ และ DVD+/-R เป็นการเรียกแบบสั้นของไดรฟ์ DVD ที่ยอมรับรูปแบบ DVD ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น DVD+/-RW ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได้โดยทั่วไปทั้งสองแบบ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า
เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา
หน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติจะทำให้ง่ายในการแต่งภาพและง่ายในการเข้าใช้เมนูควบคุม
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หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ