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CED370/00
เพลิดเพลินไปกับเพลงและวิดีโออย่างราบรื่นไม่ติดขัดในระหว่างเดินทาง
Philips CED370 โดดเด่นด้วยจอภาพ LCD กว้าง (16:9) 8.9 ซม./3.5" สำหรับการเล่นวิดีโอและภาพนิ่ง เป็นความบันเทิงระดับสุดยอดภายในรถยนต์ของคุณ คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเพลงจากแหล่งต่างๆ และรับสายเรียกเข้าไปด้วยพร้อมกันด้วยเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
หน้าจอแบบสัมผัส 8.9 ซม. (3.5")
Bluetooth
DVD
ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย
เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา
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