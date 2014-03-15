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ยกเลิกการผลิต

ระบบภาพและเสียงในรถยนต์

CED780/98

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์

Philips CED780 โดดเด่นด้วยจอภาพสีสมบูรณ์แบบ 17.8 ซม. /7" สำหรับการเล่นวิดีโอและภาพนิ่ง เป็นความบันเทิงระดับสุดยอดภายในรถยนต์ของคุณ คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเพลงจากแหล่งต่างๆ และรับสายไปพร้อมกันด้วยเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์

  • หน้าจอสัมผัสขนาด 17.8 ซม. (7") WVGA

  • Bluetooth

FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยน ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง FullSound ได้ผสานความเชี่ยวชาญการสร้างสำเนาเพลงใหม่ที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processor) รุ่นล่าสุด ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตที่จะสัมผัสจิตวิญญาณและเติมจังหวะให้เท้าของคุณ

USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC สำหรับเล่น MP3/WMA

USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC สำหรับเล่น MP3/WMA

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย

ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบลื่น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

15/03/2014

Malaysia

Malaysia

ced780

good and excellent, easy to use...i like the sound system of ced 780

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CED780 Car audio video system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CED780 Car audio video system

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