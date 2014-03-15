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สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์
Philips CED780 โดดเด่นด้วยจอภาพสีสมบูรณ์แบบ 17.8 ซม. /7" สำหรับการเล่นวิดีโอและภาพนิ่ง เป็นความบันเทิงระดับสุดยอดภายในรถยนต์ของคุณ คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และเพลงจากแหล่งต่างๆ และรับสายไปพร้อมกันด้วยเครื่องรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
หน้าจอสัมผัสขนาด 17.8 ซม. (7") WVGA
Bluetooth
เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยน ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง FullSound ได้ผสานความเชี่ยวชาญการสร้างสำเนาเพลงใหม่ที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processor) รุ่นล่าสุด ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตที่จะสัมผัสจิตวิญญาณและเติมจังหวะให้เท้าของคุณ
ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
rozlan
15/03/2014
Malaysia
ced780
good and excellent, easy to use...i like the sound system of ced 780
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CED780 Car audio video system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CED780 Car audio video system