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CEM1100/00
รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์
Philips CEM1100 ให้คุณได้เพลิดเพลินกับดนตรีดิจิตอลจาก CD และเครื่องเล่น MP3 ในรถยนต์ ระบบนี้ประกอบด้วยจอแสดงผลด้านหน้าที่สามารถถอดออกได้ ป้องกันการขโมยและป้องกันการสะดุดเพื่อการรับฟังเพลงได้ราบรื่นขณะเดินทาง
CD
นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปที่ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลัง ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ
จอ LCD ความคมชัดสูง
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