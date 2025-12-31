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ยกเลิกการผลิต
CEM2100/00
รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์
Philips CEM2100 ให้คุณได้เพลิดเพลินกับดนตรีจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจาก USB SDHC และเครื่องเล่น MP3 ในรถยนต์ ระบบนี้ประกอบด้วยจอแสดงผลด้านหน้าสามารถถอดออกได้ป้องกันการขโมยและป้องกันการสะดุดเพื่อการรับฟังเพลงได้ราบรื่นขณะเดินทาง
CD
USB
เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น
ฟังก์ชันนี้ให้คุณค้นหาเพลงหรืออัลบั้มได้เร็วยิ่งขึ้นโดยการเลือกจากเพลงหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์ USB/SDHC ด้วยปุ่มโฟลเดอร์/เพลงเฉพาะ คุณสามารถค้นหาเพลงได้เพียงสามขั้นตอนง่ายๆ เพียงกดโฟลเดอร์/เพลง หมุนปุ่มเสียง และกดเพื่อเลือก ขั้นตอนง่ายๆ นี้จะทำให้คุณค้นหาเพลงได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับการขับรถได้อย่างเต็มที่
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