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CarStudioระบบเสียงในรถยนต์

CEM2100/00

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

Philips CEM2100 ให้คุณได้เพลิดเพลินกับดนตรีจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจาก USB SDHC และเครื่องเล่น MP3 ในรถยนต์ ระบบนี้ประกอบด้วยจอแสดงผลด้านหน้าสามารถถอดออกได้ป้องกันการขโมยและป้องกันการสะดุดเพื่อการรับฟังเพลงได้ราบรื่นขณะเดินทาง

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

  • CD

  • USB

MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด

MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด

เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลงสำหรับการค้นหาและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลงสำหรับการค้นหาและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันนี้ให้คุณค้นหาเพลงหรืออัลบั้มได้เร็วยิ่งขึ้นโดยการเลือกจากเพลงหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์ USB/SDHC ด้วยปุ่มโฟลเดอร์/เพลงเฉพาะ คุณสามารถค้นหาเพลงได้เพียงสามขั้นตอนง่ายๆ เพียงกดโฟลเดอร์/เพลง หมุนปุ่มเสียง และกดเพื่อเลือก ขั้นตอนง่ายๆ นี้จะทำให้คุณค้นหาเพลงได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับการขับรถได้อย่างเต็มที่

แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

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