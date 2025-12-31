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CEM2250/98
รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์
เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจาก iPhone/iPod, CD หรืออุปกรณ์ USB จากเครื่องเสียงรถยนต์ Philips ของคุณ เพลิดเพลินกับเสียงเบสอันลุ่มลึกจาก MAX Sound
สำหรับ iPod & iPhone
USB
CD
นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปที่ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลัง ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ
เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา
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