ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า

ยกเลิกการผลิต

CarStudioระบบเสียงในรถยนต์

CEM2250/98

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจาก iPhone/iPod, CD หรืออุปกรณ์ USB จากเครื่องเสียงรถยนต์ Philips ของคุณ เพลิดเพลินกับเสียงเบสอันลุ่มลึกจาก MAX Sound

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

  • สำหรับ iPod & iPhone

  • USB

  • CD

Music Zone สำหรับการปรับจุดรับฟังให้เหมาะสม

Music Zone สำหรับการปรับจุดรับฟังให้เหมาะสม

นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปที่ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลัง ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา

ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบลื่น

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี