รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
CEM3000/00
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบราบรื่นไม่สะดุดอารมณ์บนท้องถนน
เพลิดเพลินอย่างเต็มเปี่ยมไปกับเพลงจาก iPhone/iPod, CD หรืออุปกรณ์ USB ด้วยระบบเสียงในรถยนต์จาก Philips ให้ MAX Sound ป้อนเสียงเบสอันทรงพลังให้กับหูของคุณ และให้จอ LCD ที่เปลี่ยนสีได้ส่งความเพลิดเพลินสู่ดวงตาด้วยสีแบ็คไลท์ที่ปรับแต่งได้ตามใจคุณ
สำหรับ iPhone และ iPod
USB
CD
เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น
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