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CEM3100/00
รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์
เพลิดเพลินอย่างเต็มเปี่ยมไปกับเพลงจาก iPhone/iPod, CD หรืออุปกรณ์ USB ด้วยระบบเสียงในรถยนต์จาก Philips ให้ MAX Sound ป้อนเสียงเบสอันทรงพลังให้กับหูของคุณ และให้จอ LCD ที่เปลี่ยนสีได้ส่งความเพลิดเพลินสู่ดวงตาด้วยสีแบ็คไลท์ที่ปรับแต่งได้ตามใจคุณ
สำหรับ iPod & iPhone
USB
CD
เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น
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