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CarStudioระบบเสียงในรถยนต์

CEM5100/00

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

เพลิดเพลินกับดนตรีจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลายในรถของคุณด้วย Philips CEM5100 เชื่อมต่อกับเพลงและการโทรเข้าได้ตลอดเวลาบนโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งไว้ภายใน ทั้งยังมีจอแสดงผลด้านหน้าที่สามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการขโมย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

  • Bluetooth

  • สำหรับ iPod & iPhone

  • USB

ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบลื่น

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม

แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม

ข้อมูลทางเทคนิค

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