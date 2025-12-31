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CEM5100/00
รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์
เพลิดเพลินกับดนตรีจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลายในรถของคุณด้วย Philips CEM5100 เชื่อมต่อกับเพลงและการโทรเข้าได้ตลอดเวลาบนโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งไว้ภายใน ทั้งยังมีจอแสดงผลด้านหน้าที่สามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการขโมย
Bluetooth
สำหรับ iPod & iPhone
USB
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
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