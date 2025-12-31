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ระบบสาระบันเทิงในรถยนต์

CID3287/00

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 17.8 ซม. /7" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีแผนที่ถนนในประเทศจีน และ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลง ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

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พร้อมจอ LCD ความละเอียดสูง

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

ระบบนำทางในตัวพร้อมติดตั้งแผนที่ประเทศ

ระบบนำทางในตัวพร้อมติดตั้งแผนที่ประเทศ

ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวสำหรับการโทรศัพท์และการสตรีมเพลง

ตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวสำหรับการโทรศัพท์และการสตรีมเพลง

คุณสมบัติแฮนด์ฟรี Bluetooth ให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างปลอดภัยในขณะขับขี่และไม่พลาดสายที่สำคัญ คุณยังสามารถสตรีมไฟล์เพลงจากโทรศัพท์ของคุณไปยังระบบความบันเทิงในรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวอีกด้วย

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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