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CID3287/00
จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง
ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 17.8 ซม. /7" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีแผนที่ถนนในประเทศจีน และ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลง ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
ระบบนำทางในตัวพร้อมติดตั้งแผนที่ประเทศ
คุณสมบัติแฮนด์ฟรี Bluetooth ให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างปลอดภัยในขณะขับขี่และไม่พลาดสายที่สำคัญ คุณยังสามารถสตรีมไฟล์เพลงจากโทรศัพท์ของคุณไปยังระบบความบันเทิงในรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวอีกด้วย
ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย
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