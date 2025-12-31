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CID3290/00
จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง
ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips CID3290 โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 17.8 ซม./7" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบการนำทางและ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลงในตัว ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
ออกแบบมาเพื่อ KIA Forte
17.8 ซม. (7")
คุณสมบัติแฮนด์ฟรี Bluetooth ให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างปลอดภัยในขณะขับขี่และไม่พลาดสายที่สำคัญ คุณยังสามารถสตรีมไฟล์เพลงจากโทรศัพท์ของคุณไปยังระบบความบันเทิงในรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวอีกด้วย
POI มากมายเพื่อการค้นหาปลายทางที่รวดเร็ว
จอ LCD สีความละเอียดสูง (800 x 480 พิกเซล) ที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพ ให้คุณอวดภาพถ่าย ชมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ฟังเพลงที่น่าประทับใจได้อย่าง 'สมจริง' และสีสันสดใสดุจภาพพิมพ์คุณภาพสูง
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