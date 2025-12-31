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ระบบ Infotainment ในรถยนต์

CID3291/00

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips CID3291 โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 15.7 ซม./6.2" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบการนำทางและ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลงในตัว ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

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พร้อมจอ LCD ความละเอียดสูง

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

  • ออกแบบมาเพื่อ Toyota Corolla EX

ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบลื่น

เอาต์พุตวิดีโอคู่สำหรับความบันเทิงที่เบาะหลัง

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา

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