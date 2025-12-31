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CID3610/00
จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง
ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips CID2680 โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 16.5 ซม./6.5" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบการนำทางและ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลงในตัว ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
น้าจอสัมผัสขนาด 6.5"
การนาวิเกต
Bluetooth
คุณสมบัติแฮนด์ฟรี Bluetooth ให้คุณใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างปลอดภัยในขณะขับขี่และไม่พลาดสายที่สำคัญ คุณยังสามารถสตรีมไฟล์เพลงจากโทรศัพท์ของคุณไปยังระบบความบันเทิงในรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัวอีกด้วย
ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย
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