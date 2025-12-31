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ระบบ Infotainment ในรถยนต์

CID3687/00

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips CID3687 โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 20.3 ซม./8" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบการนำทางและ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลงในตัว ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

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พร้อมจอ LCD ความละเอียดสูง

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

  • ออกแบบสำหรับ Toyota Highlander

  • 20.3 ซม./8"

ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบลื่น

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย

แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

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