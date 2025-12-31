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แอมพลิไฟเออร์สำหรับรถยนต์

CMQ205/00

สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเสียงเพลงบนท้องถนน

ประสิทธิภาพสูงโดยมีความผิดเพี้ยนต่ำด้วย CMQ205 แอมพลิไฟเออร์ในรถยนต์ 2/1 ช่องของ Philips ที่ให้พลังสูงสุดที่ 450W เพียงเชื่อมต่อระบบสเตอริโอในรถยนต์ของคุณผ่านอินพุตระดับสูงหรืออินพุต RCA เพื่อให้ได้เสียงเพลงไพเราะอย่างแท้จริงพร้อมเสียงเบสทุ้มลึก

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ด้วยการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงได้ 2/1ช่อง

สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเสียงเพลงบนท้องถนน

  • 2 ช่อง

  • 450W Peak

ตัวกรองสัญญาณความถี่แบบปรับได้สูง/ ต่ำเพื่อเอฟเฟกต์เสียงเร้าใจ

ตัวกรองสัญญาณความถี่แบบปรับได้สูงและต่ำเพื่อเอฟเฟกต์เสียงเร้าใจ

กำลังขับทั้งหมด 2x75W RMS

กำลังขับทั้งหมด 2x75W RMS

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

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