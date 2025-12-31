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CMQ405/00
สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเสียงเพลงบนท้องถนน
ประสิทธิภาพสูงโดยมีความผิดเพี้ยนต่ำด้วย CMQ405 แอมพลิไฟเออร์ในรถยนต์ 4/3/2 ช่องของ Philips ที่ให้พลังสูงสุดที่ 900W เพียงเชื่อมต่อระบบสเตอริโอในรถยนต์ของคุณผ่านอินพุตระดับสูงหรืออินพุต RCA เพื่อให้ได้เสียงเพลงไพเราะอย่างแท้จริงพร้อมเสียงเบสทุ้มลึก
4 ช่อง
900W Peak
แผ่นอะลูมิเนียมระบายความร้อนช่วยเร่งการระบายความร้อนผ่านและป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไป
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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