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MinicellsButton cell

CR2025P5B/59

เทคโนโลยีคุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้งานเป็นประจำทุกวัน

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เทคโนโลยีคุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

  • 5 หน่วย

  • Lithium

น่าเชื่อถือสำหรับประสิทธิภาพระยะยาว

การผลิตพึ่งพาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและยาวนาน

แบตเตอรี่ลิเธียมของ Philips ประกอบด้วยสารแคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว 0%

แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว

ใช้พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ Green Eletron ในการทิ้งแบตเตอรี่

ใช้พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ Green Eletron ในการทิ้งแบตเตอรี่

ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม

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  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม