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แอคทีฟซับวูฟเฟอร์ติดรถยนต์

CSM1000/00

เดินทางไปกับเสียงเบสเข้มเต็มอรรถรส

ซับวูฟเฟอร์ในรถยนต์ CSM1000 จาก Philips ให้คุณสัมผัสเสียงเบสทรงพลัง คุณสามารถวางลำโพงไว้ที่ใดๆ ในรถยนต์ ด้วยรูปทรงเพรียวบางจึงวางไว้ใต้เบาะที่นั่งได้อย่างพอดี แอมพลิไฟเออร์ติดตั้งในตัวให้กำลังขับ RMS 85W ในขณะที่ตัวกรองเสียงที่จูนเป็นพิเศษให้เสียงตื่นเต้นเร้าใจ

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เดินทางไปกับเสียงเบสเข้มเต็มอรรถรส

  • 20.3 ซม./8"

  • 550W Peak

แอมพลิไฟเออร์ในตัวให้ความมั่นใจกับคุณภาพของเสียงที่เหมาะสมที่สุด

แอมพลิไฟเออร์ติดตั้งอยู่ภายในซับวูฟเฟอร์โดยใช้วงจรเชื่อมต่อภายใน จึงไม่จำเป็นต้องมีสายไฟเพิ่มเติมระหว่างซับวูฟเฟอร์และแอมพลิไฟเออร์ อะคูสติกของเครื่องที่ถูกจูนเป็นพิเศษให้เสียงเร้าใจ เสียงเบสทุ้มลึกและหนักแน่นที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับแอมพลิไฟเออร์เพื่อขับเสียงในระดับที่ต้องการได้ยอดเยี่ยม

แหล่งจ่ายไฟ MOSEFT เพื่อการใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แหล่งจ่ายไฟ MOSEFT เพื่อการใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แอมพลิไฟเออร์มีความผิดเพี้ยนต่ำเพื่อการสร้างเสียงแบบต้นฉบับ

แอมพลิไฟเออร์มีความผิดเพี้ยนต่ำเพื่อการสร้างเสียงแบบต้นฉบับ

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