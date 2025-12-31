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CSM1000/00
เดินทางไปกับเสียงเบสเข้มเต็มอรรถรส
ซับวูฟเฟอร์ในรถยนต์ CSM1000 จาก Philips ให้คุณสัมผัสเสียงเบสทรงพลัง คุณสามารถวางลำโพงไว้ที่ใดๆ ในรถยนต์ ด้วยรูปทรงเพรียวบางจึงวางไว้ใต้เบาะที่นั่งได้อย่างพอดี แอมพลิไฟเออร์ติดตั้งในตัวให้กำลังขับ RMS 85W ในขณะที่ตัวกรองเสียงที่จูนเป็นพิเศษให้เสียงตื่นเต้นเร้าใจ
20.3 ซม./8"
550W Peak
แอมพลิไฟเออร์ติดตั้งอยู่ภายในซับวูฟเฟอร์โดยใช้วงจรเชื่อมต่อภายใน จึงไม่จำเป็นต้องมีสายไฟเพิ่มเติมระหว่างซับวูฟเฟอร์และแอมพลิไฟเออร์ อะคูสติกของเครื่องที่ถูกจูนเป็นพิเศษให้เสียงเร้าใจ เสียงเบสทุ้มลึกและหนักแน่นที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับแอมพลิไฟเออร์เพื่อขับเสียงในระดับที่ต้องการได้ยอดเยี่ยม
แหล่งจ่ายไฟ MOSEFT เพื่อการใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
แอมพลิไฟเออร์มีความผิดเพี้ยนต่ำเพื่อการสร้างเสียงแบบต้นฉบับ
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