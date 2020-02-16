รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
CSP6911/00
โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ
เข้าถึงอารมณ์แห่งเสียงเพลงด้วยลำโพงภายในรถยนต์รุ่น CSP6911 จาก Philips ลำโพงขนาด 16x24 ซม. พลังเสียง 3 ทิศทางที่กำลังขับสูงสุด 300 วัตต์ และมีกรวยลำโพงประกอบโพลิโพรพิลีนกับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก
6 x 9"
3 ทิศทาง
พลังขับสูงสุด 300 วัตต์
PEI (Polyetherimide) คือวัสดุที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลำโพงทวีตเตอร์ ด้วยน้ำหนักที่เบา, ความยืดหยุ่นและความคงที่สูง และความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ภายในลำโพงทวีตเตอร์ ไดอะแฟรมเล็ก (ตัวเปิดโดม) จะสร้างโทนความถี่สูง โดมทำจาก PEI นี้สามารถจับโน้ตดนตรี เพื่อทำให้เพลงของคุณมีมิติที่มีความอบอุ่น ช่วงเสียงแหลมเต็มรูปแบบ อีกทั้งรูปทรงโดมยังช่วยแผ่เสียงไปรอบๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถได้ยินโน้ตเสียงสูงจากทุกที่นั่งบนรถ
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
BENNIE984
16/02/2020
Australia
6x9" Full Range Car Speaker 3-Way Stereo PEI Dome
The 6x9 Speakers have a great solid Bass sound with crisp clear mid/high sound. The Speakers fitting a must on solid surface and correctly positioned for best bass sound. Overall quality of speakers well constructed solid built, good woofer action. Just a word, check mount for mid/highs speaker mount.. there may be a issue with the mounting tube dislodge and is "floating" in woofer fitting..Check your speakers. see photo
ข้อดี
Good sound, solid bass,crisp mid/highs
ข้อเสีย
Build quality may be issue? Tube support mount for mid/high speakers can dislodge and "float" in woofer. Dust cover for woofer drop away, have speaker with this issue, however electrically work just fine.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CSP6911 Car coaxial speaker
วันที่ใช้ 2020-01-16
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CSP6911 Car coaxial speaker
วันที่ใช้ 2020-01-16