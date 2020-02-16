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ลำโพงโคแอกเชียลติดรถยนต์

CSP6911/00

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

เข้าถึงอารมณ์แห่งเสียงเพลงด้วยลำโพงภายในรถยนต์รุ่น CSP6911 จาก Philips ลำโพงขนาด 16x24 ซม. พลังเสียง 3 ทิศทางที่กำลังขับสูงสุด 300 วัตต์ และมีกรวยลำโพงประกอบโพลิโพรพิลีนกับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมสเตอริโอ 3 ทิศทางเพื่อเสียงมีชีวิตชีวา

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

  • 6 x 9"

  • 3 ทิศทาง

  • พลังขับสูงสุด 300 วัตต์

การรองรับกำลังขับ 50W RMS

กรวยลำโพงประกอบจากโพลิโพรพิลีนเพิ่มพลังเสียงเบส ทุ้มลึก

กรวยลำโพงประกอบจากโพลิโพรพิลีนเพิ่มพลังเสียงเบส ทุ้มลึก

ทวีตเตอร์แบบ Soft PEI dome เพื่อเสียงโทนเสียงที่อบอุ่นและมีมิติ

ทวีตเตอร์แบบ Soft PEI dome เพื่อเสียงโทนเสียงที่อบอุ่นและมีมิติ

PEI (Polyetherimide) คือวัสดุที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลำโพงทวีตเตอร์ ด้วยน้ำหนักที่เบา, ความยืดหยุ่นและความคงที่สูง และความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ภายในลำโพงทวีตเตอร์ ไดอะแฟรมเล็ก (ตัวเปิดโดม) จะสร้างโทนความถี่สูง โดมทำจาก PEI นี้สามารถจับโน้ตดนตรี เพื่อทำให้เพลงของคุณมีมิติที่มีความอบอุ่น ช่วงเสียงแหลมเต็มรูปแบบ อีกทั้งรูปทรงโดมยังช่วยแผ่เสียงไปรอบๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถได้ยินโน้ตเสียงสูงจากทุกที่นั่งบนรถ

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วิจารณ์

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แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

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16/02/2020

Australia

Australia

6x9" Full Range Car Speaker 3-Way Stereo PEI Dome

The 6x9 Speakers have a great solid Bass sound with crisp clear mid/high sound. The Speakers fitting a must on solid surface and correctly positioned for best bass sound. Overall quality of speakers well constructed solid built, good woofer action. Just a word, check mount for mid/highs speaker mount.. there may be a issue with the mounting tube dislodge and is "floating" in woofer fitting..Check your speakers. see photo

ข้อดี

Good sound, solid bass,crisp mid/highs

ข้อเสีย

Build quality may be issue? Tube support mount for mid/high speakers can dislodge and "float" in woofer. Dust cover for woofer drop away, have speaker with this issue, however electrically work just fine.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CSP6911 Car coaxial speaker

วันที่ใช้ 2020-01-16

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CSP6911 Car coaxial speaker

วันที่ใช้ 2020-01-16

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