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ลำโพงโคแอกเชียลติดรถยนต์

CSP7020/00

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

เข้าถึงอารมณ์แห่งเสียงเพลงด้วยลำโพงภายในรถยนต์รุ่น CSP7020 จาก Philips ลำโพงขนาด 18x26 ซม. พลังเสียง 5 ทิศทางที่กำลังขับสูงสุด 550W และมีกรวยลำโพงประกอบจากไฟเบอร์กับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก

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ที่มีพลังเสียงสเตอริโอ 5 ทิศทาง

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

  • 7"x10" (18 ซม. x 26 ซม.)

  • 5 ทิศทาง

  • 550W Peak

การรองรับกำลังขับแบบ RMS 85W

ตะแกรงครอบลำโพงที่มีสไตล์ช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ

ตะแกรงครอบลำโพงที่มีสไตล์ช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ

ตะแกรงครอบลำโพงได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่หรูหราให้กับรถยนต์ ประกอบด้วยสองส่วน - โครงตาข่ายโลหะที่ถอดออกได้และวงแหวนพลาสติก เมื่อครอบลำโพงไว้ จะครอบคลุมลำโพงทวีตเตอร์และกรวยลำโพงอย่างมิดชิด ด้วยความแข็งแรงและทนทาน จะช่วยป้องกันลำโพงจากการเตะไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจ และการเอานิ้วเข้าไปแหย่ด้วยความสงสัย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจสร้างความเสียหายให้กับประสิทธิภาพของเสียงได้

กรวยลำโพงประกอบจากไฟเบอร์ที่แข็งแรงเพื่อการใช้งานในทุกสภาพอากาศ

กรวยลำโพงประกอบจากไฟเบอร์ที่แข็งแรงเพื่อการใช้งานในทุกสภาพอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค

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