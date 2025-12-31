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CSP7020/00
โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ
เข้าถึงอารมณ์แห่งเสียงเพลงด้วยลำโพงภายในรถยนต์รุ่น CSP7020 จาก Philips ลำโพงขนาด 18x26 ซม. พลังเสียง 5 ทิศทางที่กำลังขับสูงสุด 550W และมีกรวยลำโพงประกอบจากไฟเบอร์กับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก
7"x10" (18 ซม. x 26 ซม.)
5 ทิศทาง
550W Peak
ตะแกรงครอบลำโพงได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่หรูหราให้กับรถยนต์ ประกอบด้วยสองส่วน - โครงตาข่ายโลหะที่ถอดออกได้และวงแหวนพลาสติก เมื่อครอบลำโพงไว้ จะครอบคลุมลำโพงทวีตเตอร์และกรวยลำโพงอย่างมิดชิด ด้วยความแข็งแรงและทนทาน จะช่วยป้องกันลำโพงจากการเตะไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจ และการเอานิ้วเข้าไปแหย่ด้วยความสงสัย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจสร้างความเสียหายให้กับประสิทธิภาพของเสียงได้
กรวยลำโพงประกอบจากไฟเบอร์ที่แข็งแรงเพื่อการใช้งานในทุกสภาพอากาศ
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