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ระบบความบันเทิงในรถ

CSQ605/00

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSQ605 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 16.5 ซม. พลังขับสูงสุด 170 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก

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พร้อมสเตอริโอ 2 ทิศทางเพื่อเสียงมีชีวิตชีวา

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

  • 15.2 ซม. (6")

  • ระบบ 2 ทาง

  • พลังขับสูงสุด 170 วัตต์

ผ้าลำโพงที่มีความไวรอบทิศทางทำให้ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

ผ้าลำโพงที่มีความไวรอบทิศทางทำให้ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

ผ้าลำโพงที่มีความไวสูงจะเชื่อมต่อไดอะแฟรมวูฟเฟอร์กับกรอบลำโพง เพื่อสร้างระบบกันสะเทือนรอบทิศทาง เมื่อสัญญาณเสียงไปถึงกรวยด้านในวูฟเฟอร์ ผ้าที่อยู่รอบทิศทางจะช่วยนำกรวยลำโพงกลับไปยังตำแหน่ง เพื่อให้พร้อมรับสัญญาณเสียงอื่น ด้วยกระบวนการนี้ วูฟเฟอร์สามารถจับได้ทุกสัญญาณโดยมีความผิดเพี้ยนน้อย จึงให้เสียงที่คมชัด ไม่สะดุด ไม่ว่าเสียงเพลงจะดังหรือเบา

กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนที่ทนทานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานในทุกสภาพอากาศ

โพรพิลีนเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากมีประสิทธิภาพการทำงานทุกสภาพอากาศ เมื่ออากาศชื้น น้ำหนักของกรวยลำโพงจะเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดความไว เมื่ออากาศร้อน กรวยลำโพง (หรือบางส่วนของกรวยลำโพง) จะขยายใหญ่ขึ้น ทั้งสองกรณีนี้ จะทำให้เสียงผิดเพี้ยน ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไร กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนที่ทนทานจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ และให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ

ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

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