รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
CSQ605/00
โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ
รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSQ605 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 16.5 ซม. พลังขับสูงสุด 170 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก
15.2 ซม. (6")
ระบบ 2 ทาง
พลังขับสูงสุด 170 วัตต์
ผ้าลำโพงที่มีความไวสูงจะเชื่อมต่อไดอะแฟรมวูฟเฟอร์กับกรอบลำโพง เพื่อสร้างระบบกันสะเทือนรอบทิศทาง เมื่อสัญญาณเสียงไปถึงกรวยด้านในวูฟเฟอร์ ผ้าที่อยู่รอบทิศทางจะช่วยนำกรวยลำโพงกลับไปยังตำแหน่ง เพื่อให้พร้อมรับสัญญาณเสียงอื่น ด้วยกระบวนการนี้ วูฟเฟอร์สามารถจับได้ทุกสัญญาณโดยมีความผิดเพี้ยนน้อย จึงให้เสียงที่คมชัด ไม่สะดุด ไม่ว่าเสียงเพลงจะดังหรือเบา
โพรพิลีนเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากมีประสิทธิภาพการทำงานทุกสภาพอากาศ เมื่ออากาศชื้น น้ำหนักของกรวยลำโพงจะเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดความไว เมื่ออากาศร้อน กรวยลำโพง (หรือบางส่วนของกรวยลำโพง) จะขยายใหญ่ขึ้น ทั้งสองกรณีนี้ จะทำให้เสียงผิดเพี้ยน ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไร กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนที่ทนทานจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ และให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ
ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น